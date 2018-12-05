Новосибирцы сохранили интерес к японским машинам — все хотят праворульную «Короллу» за 250 тысяч

Праворульками интересуется каждый третий покупатель на вторичном рынке

К западу от Новосибирска праворульные машины уже не так популярны





В Новосибирске на вторичном рынке доля спроса на японские автомобили с правым рулём составила 29%, подсчитали аналитики автомобильного сервиса «Авито Авто».





В список самых востребованных моделей вошли, например, Toyota Corolla со средней ценой 249 484 рубля, Subaru Legacy ( 349 245 рублей), Nissan March ( 328 259 рублей), Toyota Corona ( 145 717 рублей).





«Сейчас самым доступным автомобилем в топ-10 является Nissan Sunny — в среднем за него просят 134 869 рублей», — уточнили в пресс-офисе компании «Авито».







Наибольшая доля спроса на праворульки в России отмечена во Владивостоке — 84% от общего интереса к машинам. Затем идут Хабаровск (64%) и Иркутск (42%). Западнее Новосибирска спрос на праворульные автомобили существенно падает, в Омске например он составляет всего 19%.





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