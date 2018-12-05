Новосибирцы сохранили интерес к японским машинам — все хотят праворульную «Короллу» за 250 тысяч

Праворульками интересуется каждый третий покупатель на вторичном рынке

К западу от Новосибирска праворульные машины уже не так популярны
К западу от Новосибирска праворульные машины уже не так популярны


В Новосибирске на вторичном рынке доля спроса на японские автомобили с правым рулём составила 29%, подсчитали аналитики автомобильного сервиса «Авито Авто». 


В список самых востребованных моделей вошли, например, Toyota Corolla со средней ценой 249 484 рубля, Subaru Legacy (349 245 рублей), Nissan March (328 259 рублей), Toyota Corona (145 717 рублей).


«Сейчас самым доступным автомобилем в топ-10 является Nissan Sunny — в среднем за него просят 134 869 рублей», — уточнили в пресс-офисе компании «Авито».


Наибольшая доля спроса на праворульки в России отмечена во Владивостоке — 84% от общего интереса к машинам. Затем идут Хабаровск (64%) и Иркутск (42%). Западнее Новосибирска спрос на праворульные автомобили существенно падает, в Омске например он составляет всего 19%.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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