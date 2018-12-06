Сибирячку отправили на исправительные работы за долги перед немощной матерью
Дочь не платила матери алименты и заработала судимость
Суд вынес обвинительный приговор 43-летней жительнице Новосибирска, которая не платила алименты собственной матери и в итоге задолжала ей больше 27 тысяч рублей.
Теперь должнице предстоит отбыть наказание.
«Дело рассмотрено в особом порядке. Вину она признавала, имеет на иждивении <…> ребёнка, поэтому назначено наказание в виде исправительных работ», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Калининского района Новосибирска Елена Новикова. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Помощник прокурора пояснила, что матери осуждённой сейчас 63 года, она инвалид третьей группы и признана немощной. Ранее она обратилась в суд, чтобы взыскать с сына и дочери деньги на своё содержание. В 2016 году суд обязал обоих детей выплачивать алименты, в частности, дочь должна платить по 1600 рублей каждый месяц.
Но свои обязательства перед матерью она не исполнила, следует из материалов дела. По данным обвинения, в феврале 2018 года суд назначил должнице административное наказание — 20 часов обязательных работ по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП (неуплата средств на содержание нетрудоспособного родителя).
Но даже после того, как это постановление вступило в силу, должница платила алименты непостоянно — в последний раз она сделала это 18 мая. В итоге сумма долга выросла ещё больше и в общей сложности превысила 27 тысяч рублей, сообщается в приговоре суда.
При этом, по данным суда, у неплательщицы была работа, но судебному приставу она об этом не сообщила.
По словам Елены Новиковой, в суде должница заявила, что вовсе не отказывается платить матери.
«Поясняет, что <…> были какие-то жизненные обстоятельства, при которых она не могла выплачивать эту сумму. Она не отказывается платить, она сказала, что <…> с первой же заработной платы возобновит выплату», — привела показания осуждённой гособвинитель.
На этой неделе, 3 декабря, мировой судья 1-го судебного участка Калининского судебного района Новосибирска Оксана Белобородова вынесла 43-летней должнице обвинительный приговор. Она признала сибирячку виновной по ч. 2 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно). В соответствии с приговором, должница должна отбыть 5 месяцев исправительных работ, при этом 5% её зарплаты пойдут в доход государства, сообщили в прокуратуре района.
Ранее судебные приставы Новосибирской области составили типичный портрет должника по алиментам: чаще всего от выплат скрываются родители от 30 до 42 лет.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова