Новосибирец повторил трюк полярников с замороженным «дошираком»
Такой «монумент» легко создать, когда за окном стоят 30-градусные морозы
Во время сильных морозов новосибирец заморозил лапшу быстрого приготовления с вилкой прямо в воздухе — ранее о подобном феномене сообщали европейские учёные на антарктической станции «Конкордия».
Как рассказал корреспонденту НГС читатель Константин, приславший в редакцию фотографию, заморозить лапшу удалось за 10 минут.
«[Это] улица Русская, Шлюз. У меня терраса, морозиться не пришлось — вышел, закрепил и зашёл. 10 минут, и монумент готов. Идея, к сожалению, не нова, в Антарктиде уже делали», — рассказал Константин.
Два месяца назад на странице Европейского космического агентства в Facebook были опубликованы фотографии похожего эксперимента — лапшу заморозила доктор Кармен Поссинг на антарктической станции «Конкордия».
«При температуре –60 градусов в Антарктиде не забывайте, как долго вы остужаете горячее», — говорится в сообщении Европейского космического агентства в Facebook.
Минувшей ночью температура в Новосибирске опустилась ниже 30 градусов мороза. В течение декабря сильные холода продолжатся — в первую неделю месяца могут прийти и 40-градусные холода.
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Дмитрий Здорников
Фото читателя НГС