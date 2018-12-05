Новосибирец повторил трюк полярников с замороженным «дошираком»

Такой «монумент» легко создать, когда за окном стоят 30-градусные морозы

Новосибирец вдохновился экспериментом, который поставили учёные в Антарктике
Новосибирец вдохновился экспериментом, который поставили учёные в Антарктике


Во время сильных морозов новосибирец заморозил лапшу быстрого приготовления с вилкой прямо в воздухе — ранее о подобном феномене сообщали европейские учёные на антарктической станции «Конкордия».


Как рассказал корреспонденту НГС читатель Константин, приславший в редакцию фотографию, заморозить лапшу удалось за 10 минут. 


«[Это] улица Русская, Шлюз. У меня терраса, морозиться не пришлось — вышел, закрепил и зашёл. 10 минут, и монумент готов. Идея, к сожалению, не нова, в Антарктиде уже делали», — рассказал Константин.


Два месяца назад на странице Европейского космического агентства в Facebook были опубликованы фотографии похожего эксперимента — лапшу заморозила доктор Кармен Поссинг на антарктической станции «Конкордия». 


«При температуре –60 градусов в Антарктиде не забывайте, как долго вы остужаете горячее», — говорится в сообщении Европейского космического агентства в Facebook.



Минувшей ночью температура в Новосибирске опустилась ниже 30 градусов мороза. В течение декабря сильные холода продолжатся — в первую неделю месяца могут прийти и 40-градусные холода.

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