Под Новосибирском появилась усадьба Деда Мороза, куда детей увозит Баба-яга

В тёплое время года тут будут рассказывать о старинных русских традициях

В посёлке Садовый под Новосибирском появилась ещё одна усадьба Деда Мороза





Под Новосибирском появилась усадьба Деда Мороза — её сделали в бревенчатой избе в посёлке Садовый. О проекте корреспонденту НГС сообщила менеджер экскурсионного бюро «Ветер перемен» Галина Моренко.







В гости к Деду Морозу и Снегурочке детей везут целыми классами на специальном автобусе под присмотром Бабы-яги





«Дом находится в самом посёлке. Усадьбу построили совсем недавно, поэтому номер ей ещё не присвоили. <…> Мы сюда будем возить экскурсии на Масленицу, Пасху, устраивать [различные] мастер-классы, театрализованные обрядовые экскурсии. <…> Это большой бревенчатый дом размером 9 на 12 м. Комната почти 100 кв. м, огромная русская печь, которая топится дровами, деревянные столы, лавки и т.п. На печке — огромная тёплая лежанка», — описала дом Галина Моренко.







В программу входят как массовые игры во дворе самого дома...





В гости к Деду Морозу детей привозят целыми классами. Возле школы садят всех в специальный автобус и около часа добираются до места. По дороге Баба-яга рассказывает о том, как отмечают Новый год в других странах мира.







«Она рассказывает, например, что итальянцы на Новый год выбрасывают из окон на улицу старые вещи, французы любят играть в новогоднюю лотерею, где можно выиграть индейку, курицу или поросёнка… Ну и так далее», — рассказала директор компании «Ветер перемен» Мария Ефимова.







...так и развлечения внутри избы с русской печью





5 декабря в усадьбе Деда Мороза побывали дети из детсада № 53 и специальной коррекционной школы-интерната № 37 . После прибытия на место они играли на площадке у дома и сжигали в ступе Бабы-яги записки о своих плохих поступках.





Это уже вторая усадьба Деда Мороза: первая открылась в декабре 2017 года





В Новосибирске это уже вторая усадьба Деда Мороза — первая появилась год назад на территории загородного санатория «Парус».