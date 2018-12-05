Под Новосибирском появилась усадьба Деда Мороза, куда детей увозит Баба-яга
В тёплое время года тут будут рассказывать о старинных русских традициях
Под Новосибирском появилась усадьба Деда Мороза — её сделали в бревенчатой избе в посёлке Садовый. О проекте корреспонденту НГС сообщила менеджер экскурсионного бюро «Ветер перемен» Галина Моренко.
«Дом находится в самом посёлке. Усадьбу построили совсем недавно, поэтому номер ей ещё не присвоили. <…> Мы сюда будем возить экскурсии на Масленицу, Пасху, устраивать [различные] мастер-классы, театрализованные обрядовые экскурсии. <…> Это большой бревенчатый дом размером 9 на 12 м. Комната почти 100 кв. м, огромная русская печь, которая топится дровами, деревянные столы, лавки и т.п. На печке — огромная тёплая лежанка», — описала дом Галина Моренко.
В гости к Деду Морозу детей привозят целыми классами. Возле школы садят всех в специальный автобус и около часа добираются до места. По дороге Баба-яга рассказывает о том, как отмечают Новый год в других странах мира.
«Она рассказывает, например, что итальянцы на Новый год выбрасывают из окон на улицу старые вещи, французы любят играть в новогоднюю лотерею, где можно выиграть индейку, курицу или поросёнка… Ну и так далее», — рассказала директор компании «Ветер перемен» Мария Ефимова.
5 декабря в усадьбе Деда Мороза побывали дети из детсада
В Новосибирске это уже вторая усадьба Деда Мороза — первая появилась год назад на территории загородного санатория «Парус».
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Илья Калинин
Фото предоставлены экскурсионным бюро «Ветер перемен»