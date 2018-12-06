Все под присмотром: на Большевистской поставят камеры фотофиксации

Камеры установят на участке от Добролюбова до Выборной

Камеры фиксации нарушений установят во время капитального ремонта Большевистской





Власти Новосибирска сообщили, что в 2019 году на улице Большевистской в Октябрьском районе города появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД — их установят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».





О том, что на улице Большевистской на участке от Добролюбова до улицы Выборной установят камеры, корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.





«В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году запланирован капитальный ремонт улицы Большевистской на участке от Добролюбова до Выборной. Установка камер фото- и видеофиксации включена в план работ. Стоимость объекта будет определена после получения заключения Главгосэкспертизы», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Информацию о том, что на улице появятся новые камеры, также подтвердил начальник Центра организации дорожного движения Виктор Шайдула.





«Говорить, сколько камер и где именно они будут установлены, пока рано. <…> На этом участке сейчас камер нет», — рассказал Шайдула.





В октябре стало известно, что на дорогах Новосибирска установили 39 камер-муляжей: их местоположение держится в строгом секрете.