Все под присмотром: на Большевистской поставят камеры фотофиксации
Камеры установят на участке от Добролюбова до Выборной
Власти Новосибирска сообщили, что в 2019 году на улице Большевистской в Октябрьском районе города появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД — их установят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
О том, что на улице Большевистской на участке от Добролюбова до улицы Выборной установят камеры, корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
«В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году запланирован капитальный ремонт улицы Большевистской на участке от Добролюбова до Выборной. Установка камер фото- и видеофиксации включена в план работ. Стоимость объекта будет определена после получения заключения Главгосэкспертизы», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Информацию о том, что на улице появятся новые камеры, также подтвердил начальник Центра организации дорожного движения Виктор Шайдула.
«Говорить, сколько камер и где именно они будут установлены, пока рано. <…> На этом участке сейчас камер нет», — рассказал Шайдула.
В октябре стало известно, что на дорогах Новосибирска установили 39 камер-муляжей: их местоположение держится в строгом секрете.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой