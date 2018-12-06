Все под присмотром: на Большевистской поставят камеры фотофиксации

Камеры установят на участке от Добролюбова до Выборной

Камеры фиксации нарушений установят во время капитального ремонта Большевистской
Камеры фиксации нарушений установят во время капитального ремонта Большевистской


Власти Новосибирска сообщили, что в 2019 году на улице Большевистской в Октябрьском районе города появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД — их установят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».


О том, что на улице Большевистской на участке от Добролюбова до улицы Выборной установят камеры, корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.


«В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году запланирован капитальный ремонт улицы Большевистской на участке от Добролюбова до Выборной. Установка камер фото- и видеофиксации включена в план работ. Стоимость объекта будет определена после получения заключения Главгосэкспертизы», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.


Информацию о том, что на улице появятся новые камеры, также подтвердил начальник Центра организации дорожного движения Виктор Шайдула. 


«Говорить, сколько камер и где именно они будут установлены, пока рано. <…> На этом участке сейчас камер нет», — рассказал Шайдула.


В октябре стало известно, что на дорогах Новосибирска установили 39 камер-муляжей: их местоположение держится в строгом секрете.

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