Суд оштрафовал микрокредитную организацию за SMS должнику в 5 утра
Теперь им придётся заплатить 150 тысяч за то, что новосибирцу испортили сон
Октябрьский районный суд Новосибирска назначил штраф размером 150 тысяч рублей микрофинансовой организации «Мангофинанс» — поводом стало SMS-сообщение, которое компания отправила должнику рано утром.
Такое решение появилось в конце ноября на сайте суда. На сторону должника встали судебные приставы, которым житель Новосибирска пожаловался на ночные сообщения от микрофинансовой организации.
«В ходе проведения проверки должностными лицами управления установлено, что в процессе взаимодействия с заёмщиком сотрудники МФО неоднократно направляли SMS-сообщения на его телефонный номер в 4 и 6 часов утра», — пояснили в управлении ФССП по Новосибирской области.
В постановлении Октябрьского суда говорится, что компания «Мангофинанс» отправляла клиенту сообщения в 6:14 и в 4:51.
«В отношении юридического лица составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого Октябрьский районный суд города Новосибирска назначил МФО наказание в виде административного штрафа в размере
Корреспондент НГС позвонила директору МФК «Мангофинанс» — директор не смогла оперативно прокомментировать постановление суда, так как не присутствовала на заседании, и пообещала дать ответ после разговора с юридическим отделом.
В ноябре ассоциация коллекторских агентств предложила передать им взыскание долгов по «коммуналке» с россиян — они хотят расширить свой бизнес.
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Дарья Януш
Густаво Зырянова