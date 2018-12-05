Суд оштрафовал микрокредитную организацию за SMS должнику в 5 утра

Теперь им придётся заплатить 150 тысяч за то, что новосибирцу испортили сон

По информации судебных приставов, новосибирцы регулярно жалуются на МФК «Мангофинанс»
По информации судебных приставов, новосибирцы регулярно жалуются на МФК «Мангофинанс»


Октябрьский районный суд Новосибирска назначил штраф размером 150 тысяч рублей микрофинансовой организации «Мангофинанс» — поводом стало SMS-сообщение, которое компания отправила должнику рано утром. 


Такое решение появилось в конце ноября на сайте суда. На сторону должника встали судебные приставы, которым житель Новосибирска пожаловался на ночные сообщения от микрофинансовой организации.


«В ходе проведения проверки должностными лицами управления установлено, что в процессе взаимодействия с заёмщиком сотрудники МФО неоднократно направляли SMS-сообщения на его телефонный номер в 4 и 6 часов утра», — пояснили в управлении ФССП по Новосибирской области. 


В постановлении Октябрьского суда говорится, что компания «Мангофинанс» отправляла клиенту сообщения в 6:14 и в 4:51.


«В отношении юридического лица составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого Октябрьский районный суд города Новосибирска назначил МФО наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей. Стоит отметить, данное наказание стало уже одиннадцатым по счёту для данной организации. Ранее в отношении назойливой МФО за подобные нарушения сотрудниками управления было составлено 10 административных протоколов, по результатам рассмотрения которых юридическому лицу назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 210 000 рублей», — сообщили НГС в ведомстве.


Корреспондент НГС позвонила директору МФК «Мангофинанс» — директор не смогла оперативно прокомментировать постановление суда, так как не присутствовала на заседании, и пообещала дать ответ после разговора с юридическим отделом.


В ноябре ассоциация коллекторских агентств предложила передать им взыскание долгов по «коммуналке» с россиян — они хотят расширить свой бизнес.

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