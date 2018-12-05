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Снег забыли почистить: власти наказали 19 компаний за плохую уборку

Всего за месяц чиновники нашли 775 нарушений

Больше всего нарушений нашли в Ленинском районе
Больше всего нарушений нашли в Ленинском районе


Власти оштрафовали 19 организаций за неубранный снег, сосульки и скользкие тротуары — об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-центре мэрии.


Так, согласно информации пресс-центра муниципалитета, всего с ноября по декабрь сотрудники районных административно-технических инспекций (РАТИ) нашли 775 нарушений в разных районах города. 


Больше всего нареканий вызвали участки в Ленинском районе Новосибирска.


«В Ленинском районе в период с 01.11.2018 г. сотрудниками отдела РАТИ выдано порядка 250 уведомлений организациям с требованием привести прилегающую территорию в нормативное состояние. В большинстве случаев требования удовлетворяются, нарушения устраняются в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.


На втором месте по количеству нарушений оказался Центральный округ — тут специалисты РАТИ нашли 195 нарушений. В Дзержинском районе было выдано 58 уведомлений, в Октябрьском — 105 предписаний, в Калининском — 54 протокола. В Первомайском районе города сотрудники РАТИ выдали 27 уведомлений и составили 6 административных протоколов, а в Советском — 20 протоколов. В Кировском районе к административной ответственности были привлечены 19 организаций.


«Нарушение требований <…> в области благоустройства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей», — добавили в пресс-центре мэрии.

В выходные сотрудники Государственной жилищной инспекции Новосибирской области провели рейд по многоквартирным домам — инспекторы искали неубранные дворы и сосульки на карнизах. А в конце ноября в ГЖИ назвали управляющие компании, на которые горожане чаще всего жалуются из-за плохой уборки снега.

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