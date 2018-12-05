Сытно кушаем: вице-премьер РФ причислила Новосибирскую область к регионам с самыми толстыми жителями

Из-за ожирения в регионе распространён диабет

Именно с ожирением специалисты связывают распространённость диабета в Новосибирской области
Именно с ожирением специалисты связывают распространённость диабета в Новосибирской области


Новосибирская область вошла в число российских регионов, жители которых чаще всего страдают ожирением.


Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову — она заявила об этом во время правительственного часа в Совете Федерации.


«Сегодня, по данным статистики, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом», — цитируют Голикову в информагентстве.


Ранее НГС опубликовал интервью с эндокринологом Мариной Кочергиной. Она рассказала, кто больше всего рискует заболеть диабетом, влияет ли на это избыточный вес и как вычислить свою идеальную массу тела.

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