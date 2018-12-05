«Яндекс» объявил о начале продаж собственного телефона в Новосибирске

Телефоном можно будет управлять с помощью Алисы

В смартфон встроен голосовой помощник Алиса
В смартфон встроен голосовой помощник Алиса


Компания «Яндекс» объявила, что продажи телефона её марки начнутся в Новосибирске 7 декабря.


«Телефон работает на Android 8.1. Он оснащён 8-ядерным процессором Snapdragon 630 и ярким экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек. Сканер отпечатка позволяет разблокировать телефон одним прикосновением, а технология NFC — использовать аппарат для бесконтактной оплаты покупок», — сообщает пресс-служба «Яндекса».


В телефоне есть определитель номера: он подключён к базе Яндекс.Справочника, где собраны контакты миллионов организаций. 


Пользователь будет знать, откуда ему звонят, даже если номер не записан в адресной книге. 


«И наоборот: если надо куда-то позвонить, телефон подскажет контакт — достаточно ввести название организации в поиск по книге», — сообщают в компании.


Кроме того, в смартфон встроен голосовой помощник Алиса, который поможет управлять телефоном.


Ожидается, что телефон будет стоить 17 990 рублей. Он будет доступен в крупнейших розничных сетях и для заказа через интернет. 


В этом году новосибирцев также заранее предупреждали о начале продаж другого телефона: новосибирские сети объявляли о предзаказе на новые «айфоны».

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