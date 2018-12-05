«Яндекс» объявил о начале продаж собственного телефона в Новосибирске

Телефоном можно будет управлять с помощью Алисы

В смартфон встроен голосовой помощник Алиса





Компания «Яндекс» объявила, что продажи телефона её марки начнутся в Новосибирске 7 декабря.





«Телефон работает на Android 8.1. Он оснащён 8-ядерным процессором Snapdragon 630 и ярким экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек. Сканер отпечатка позволяет разблокировать телефон одним прикосновением, а технология NFC — использовать аппарат для бесконтактной оплаты покупок», — сообщает пресс-служба «Яндекса».





В телефоне есть определитель номера: он подключён к базе Яндекс.Справочника, где собраны контакты миллионов организаций.





Пользователь будет знать, откуда ему звонят, даже если номер не записан в адресной книге.





«И наоборот: если надо куда-то позвонить, телефон подскажет контакт — достаточно ввести название организации в поиск по книге», — сообщают в компании.





Кроме того, в смартфон встроен голосовой помощник Алиса, который поможет управлять телефоном.





Ожидается, что телефон будет стоить 17 990 рублей. Он будет доступен в крупнейших розничных сетях и для заказа через интернет.





В этом году новосибирцев также заранее предупреждали о начале продаж другого телефона: новосибирские сети объявляли о предзаказе на новые «айфоны».