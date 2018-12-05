Дорого-богато: в НГТУ появилась кофейня с антиквариатом и бархатными диванами

Винтажный ремонт оплатил арендатор

В обивке мебели появился цвет тёмной бирюзы
В обивке мебели появился цвет тёмной бирюзы


В Новосибирском государственном техническом университете отремонтировали одно из студенческих кафе — его украсили антиквариатом и бархатными диванами.


«Ковер из керамогранита под камень и старинную мозаику, винтажные столы, мебель под раковину из старого стола от швейной машины и многие другие необычные детали интерьера изменили старый буфет до неузнаваемости», — сообщили в пресс-службе НГТУ.


Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе вуза, ремонт оплатил арендатор, его стоимость составила около 2,5 миллиона рублей.


Во время ремонта полностью заменили отопление, провели вентиляцию, переработали освещение и добавили розетки. Интерьер разработала архитектор-дизайнер Евгения Варлакова
Во время ремонта полностью заменили отопление, провели вентиляцию, переработали освещение и добавили розетки. Интерьер разработала архитектор-дизайнер Евгения Варлакова


«Изюминками дизайн-проекта интерьера стали новые столы под заказ с чугунными литыми подстольями, черно-белые архивные фото университета, антикварные бра, приобретенные в Калининграде на аукционе, стол под раковину из старой станины от швейной машинки и пол, который напоминает ковер, но сделан из керамогранита», — сообщили в университете.


Кафетерий расположен на третьем этаже второго корпуса, площадь зала — 73,7 кв. м — позволяет разместить около 40 посетителей.


В кафе продают выпечку, пирожные, домашние завтраки, фрукты, европейские, узбекские и китайские блюда
В кафе продают выпечку, пирожные, домашние завтраки, фрукты, европейские, узбекские и китайские блюда


В кафе увеличили площадь и число посадочных мест, для этого стену между залом и кухней сместили, на ней установили маятниковые двери. 


«На стенах появилась стилизованная деталь из деревянных брусьев, которые не только выступают в роли декорации, но и защищают стены от повреждений мебелью. Огибая помещение по периметру, они объединяют стены с зоной кассы, которая отделяет зал от кухни. Была сконструирована витрина, в отделке которой повторился дизайн деревянных брусьев», — также отмечается в сообщении пресс-службы.


Скоро на «Студенческой» недалеко от университета откроется новое кафе — на месте «Макдоналдса» заработает кафе Morricone.

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