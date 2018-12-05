Дорого-богато: в НГТУ появилась кофейня с антиквариатом и бархатными диванами
Винтажный ремонт оплатил арендатор
В Новосибирском государственном техническом университете отремонтировали одно из студенческих кафе — его украсили антиквариатом и бархатными диванами.
«Ковер из керамогранита под камень и старинную мозаику, винтажные столы, мебель под раковину из старого стола от швейной машины и многие другие необычные детали интерьера изменили старый буфет до неузнаваемости», — сообщили в пресс-службе НГТУ.
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе вуза, ремонт оплатил арендатор, его стоимость составила около 2,5 миллиона рублей.
«Изюминками дизайн-проекта интерьера стали новые столы под заказ с чугунными литыми подстольями, черно-белые архивные фото университета, антикварные бра, приобретенные в Калининграде на аукционе, стол под раковину из старой станины от швейной машинки и пол, который напоминает ковер, но сделан из керамогранита», — сообщили в университете.
Кафетерий расположен на третьем этаже второго корпуса, площадь зала — 73,7 кв. м — позволяет разместить около 40 посетителей.
В кафе увеличили площадь и число посадочных мест, для этого стену между залом и кухней сместили, на ней установили маятниковые двери.
«На стенах появилась стилизованная деталь из деревянных брусьев, которые не только выступают в роли декорации, но и защищают стены от повреждений мебелью. Огибая помещение по периметру, они объединяют стены с зоной кассы, которая отделяет зал от кухни. Была сконструирована витрина, в отделке которой повторился дизайн деревянных брусьев», — также отмечается в сообщении пресс-службы.
Скоро на «Студенческой» недалеко от университета откроется новое кафе — на месте «Макдоналдса» заработает кафе Morricone.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Виталия Иванова, nstu.ru