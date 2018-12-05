Одна из крупнейших сетей фастфуда Новосибирска меняет название

«Подсолнухи» работают в формате столовой с раздачей и самообслуживанием





Новосибирская сеть столовых «Подсолнухи» начала ребрендинг — новое название «Солнечный день» уже появилось на нескольких заведениях. Владелец считает, что оно лучше подходит для развития по франчайзингу.







Новые вывески появились уже на четырех заведениях, сообщил корреспонденту НГС владелец и руководитель сети Сергей Решилов. Пока они соседствуют со старым названием, однако в будущем вся сеть должна перейти под новый бренд «Солнечный день».







В Новосибирске уже несколько заведений сменили вывески





«Мы готовимся к развитию сети по франчайзингу. Новое название более универсальное с точки зрения целевой аудитории, потому что лишено не всегда уместной деревенской романтики. А солнце ассоциируется с теплом и светом в любом случае, чего очень не хватает в нашем климате», — пояснил создатель «Подсолнухов».







Завершить ребрендинг «Подсолнухи» планируют в первой половине 2019 года.







Новое название владелец посчитал более подходящим для развития по франчайзингу





Сеть столовых «Подсолнухи» основана в 2009 году, сейчас это одна из крупнейших городских сетей фастфуда. По данным 2ГИС, в Новосибирске и пригородах работает 16 заведений под этим названием. По словам Решилова, ещё две точки находятся в стадии строительства.







«Подсолнухи» уже опередили по количеству точек в Новосибирске своего основного конкурента «Вилку-Ложку». Но у этой сети есть ещё 36 заведений за пределами Новосибирска. В частности, в ноябре заработало первое кафе этой сети на междугородней трассе в Болотном.

