Одна из крупнейших сетей фастфуда Новосибирска меняет название

Старое имя «Подсолнухи» владелец считает слишком «деревенским»

«Подсолнухи» работают в формате столовой с раздачей и самообслуживанием
«Подсолнухи» работают в формате столовой с раздачей и самообслуживанием


Новосибирская сеть столовых «Подсолнухи» начала ребрендинг — новое название «Солнечный день» уже появилось на нескольких заведениях. Владелец считает, что оно лучше подходит для развития по франчайзингу.


Новые вывески появились уже на четырех заведениях, сообщил корреспонденту НГС владелец и руководитель сети Сергей Решилов. Пока они соседствуют со старым названием, однако в будущем вся сеть должна перейти под новый бренд «Солнечный день».


В Новосибирске уже несколько заведений сменили вывески
В Новосибирске уже несколько заведений сменили вывески


«Мы готовимся к развитию сети по франчайзингу. Новое название более универсальное с точки зрения целевой аудитории, потому что лишено не всегда уместной деревенской романтики. А солнце ассоциируется с теплом и светом в любом случае, чего очень не хватает в нашем климате», — пояснил создатель «Подсолнухов».


Завершить ребрендинг «Подсолнухи» планируют в первой половине 2019 года.


Новое название владелец посчитал более подходящим для развития по франчайзингу
Новое название владелец посчитал более подходящим для развития по франчайзингу


Сеть столовых «Подсолнухи» основана в 2009 году, сейчас это одна из крупнейших городских сетей фастфуда. По данным 2ГИС, в Новосибирске и пригородах работает 16 заведений под этим названием. По словам Решилова, ещё две точки находятся в стадии строительства.


«Подсолнухи» уже опередили по количеству точек в Новосибирске своего основного конкурента «Вилку-Ложку». Но у этой сети есть ещё 36 заведений за пределами Новосибирска. В частности, в ноябре заработало первое кафе этой сети на междугородней трассе в Болотном.

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