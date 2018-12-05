Видео: спасатели вскрыли дверь машины с заблокированным ребёнком на парковке «Ленты»
В салоне был заперт двухлетний мальчик
Сегодня, 5 декабря, новосибирские спасатели пришли на помощь двухлетнему ребёнку, который оказался заблокирован в машине на парковке ТЦ.
«В 12:19 на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы поступила информация, что в Калининском районе города на улице Мясникова на парковочной площадке у торгового центра "Лента" заблокировались двери автомобиля, в котором находится двухлетний ребёнок. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Начальник МАСС Дмитрий Фокин не смог уточнить корреспонденту НГС, при каких обстоятельствах заблокировались двери машины, но пояснил, что замёрзшей и брошенной она не была.
Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе, автомобиль в это время был на прогреве, а мальчик сидел в детском кресле и наблюдал, как перед машиной ходят испуганные родители.
«Спасателям понадобилось полторы минуты, чтобы разблокировать переднюю дверь автомобиля и обеспечить родителям ребёнка доступ в салон. Ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — сообщили в МАСС.
Дмитрий Фокин уточнил, что для вскрытия двери спасатели использовали металлическую проволоку, но всех нюансов спасательной операции раскрывать не стал.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео Муниципальной аварийно-спасательной службы (vk.com/mass54)