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Видео: спасатели вскрыли дверь машины с заблокированным ребёнком на парковке «Ленты»

В салоне был заперт двухлетний мальчик

Спасатели помогли родителям попасть в машину, в которой остался их двухлетний сын
Спасатели помогли родителям попасть в машину, в которой остался их двухлетний сын


Сегодня, 5 декабря, новосибирские спасатели пришли на помощь двухлетнему ребёнку, который оказался заблокирован в машине на парковке ТЦ.


«В 12:19 на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы поступила информация, что в Калининском районе города на улице Мясникова на парковочной площадке у торгового центра "Лента" заблокировались двери автомобиля, в котором находится двухлетний ребёнок. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службы.


Начальник МАСС Дмитрий Фокин не смог уточнить корреспонденту НГС, при каких обстоятельствах заблокировались двери машины, но пояснил, что замёрзшей и брошенной она не была.



Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе, автомобиль в это время был на прогреве, а мальчик сидел в детском кресле и наблюдал, как перед машиной ходят испуганные родители.


«Спасателям понадобилось полторы минуты, чтобы разблокировать переднюю дверь автомобиля и обеспечить родителям ребёнка доступ в салон. Ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — сообщили в МАСС.


Дмитрий Фокин уточнил, что для вскрытия двери спасатели использовали металлическую проволоку, но всех нюансов спасательной операции раскрывать не стал.


Ранее ребёнка заблокировало в «Ниссане» на Петухова: родители также вызвали спасателей

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