Больше не дымить: власти попросили не загрязнять воздух из-за холодов

Согласно данным синоптиков, из-за холодной погоды в воздухе накапливаются вредные примеси





Мэрия Новосибирска порекомендовала предприятиям на сутки сократить количество выбросов — из-за мороза в воздухе могут накапливаться вредные примеси.







«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", в ближайшие сутки на территории города Новосибирска ожидаются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 15:00 5 декабря до 15:00 6 декабря», — сообщает пресс-центр мэрии.



Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС, сегодня скорость ветра в Новосибирске составляет 5–7 м/с. Осадков в городе нет. В 15:00 температура воздуха в городе держалась на отметке –23 градуса.







Накануне синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили, что в Новосибирск пришли морозы до минус 38 градусов. Ранее НГС рассказывал также о прогнозе погоды на весь декабрь.

