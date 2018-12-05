Больше не дымить: власти попросили не загрязнять воздух из-за холодов

От предприятий потребовали сократить выбросы до 6 декабря

Согласно данным синоптиков, из-за холодной погоды в воздухе накапливаются вредные примеси
Согласно данным синоптиков, из-за холодной погоды в воздухе накапливаются вредные примеси


Мэрия Новосибирска порекомендовала предприятиям на сутки сократить количество выбросов — из-за мороза в воздухе могут накапливаться вредные примеси.


«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", в ближайшие сутки на территории города Новосибирска ожидаются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 15:00 5 декабря до 15:00 6 декабря», — сообщает пресс-центр мэрии.

Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС, сегодня скорость ветра в Новосибирске составляет 5–7 м/с. Осадков в городе нет. В 15:00 температура воздуха в городе держалась на отметке –23 градуса.


Накануне синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили, что в Новосибирск пришли морозы до минус 38 градусов. Ранее НГС рассказывал также о прогнозе погоды на весь декабрь.

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