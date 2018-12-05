Рейсовый автобус с 25 пассажирами заглох на морозе под Новосибирском
Дорожники эвакуировали людей в тёплое место
Сегодня, 5 декабря, утром на трассе К-17р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса в Кочковском районе.
«Это произошло на 235-м километре трассы К-17. Рейсовый автобус — там замёрзло топливо. Что было предпринято:
[мы] позвонили в АТП кочковское, оттуда пришёл запасной автобус, и людей взяли, увезли в тёплое помещение.
А автобус потом сам добрался», — рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской службе Ордынского дорожного ремонтно-строительного управления.
По словам дежурного Ордынского ДРСУ, всего в автобусе ехало 25 человек.
Дорожники оперативно помогают пассажирским автобусам на трассе, подчеркнул дежурный. «Сейчас зима наступает, будут поступать вызовы, мы сразу оперативно реагируем. Как только к нам поступает, мастер выезжает на место. На место прибывает в зависимости от удаления. В среднем от 20 до 40 минут», — объяснили в ДРСУ.
Начальник новосибирского автовокзала Сергей Ермаков заявил корреспонденту НГС, что подобные инциденты с рейсовыми автобусами происходят нечасто.
Как уточнили корреспонденту НГС в территориальном управлении автодорог (ТУАД) Новосибирской области, у автобуса перемёрзла топливная система. Сейчас ТУАД оказывает помощь ещё двум замёрзшим на трассах фурам.
В середине ноября спасателям приходилось выезжать на похожий вызов: на трассе в Новосибирской области замёрз рейсовый автобус Кемерово — Павлодар — отогревать его пришлось тепловой пушкой.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова