Рейсовый автобус с 25 пассажирами заглох на морозе под Новосибирском

Дорожники эвакуировали людей в тёплое место

25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса
25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса


Сегодня, 5 декабря, утром на трассе К-17р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса в Кочковском районе.


«Это произошло на 235-м километре трассы К-17. Рейсовый автобус — там замёрзло топливо. Что было предпринято: 


[мы] позвонили в АТП кочковское, оттуда пришёл запасной автобус, и людей взяли, увезли в тёплое помещение. 


А автобус потом сам добрался», — рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской службе Ордынского дорожного ремонтно-строительного управления.


По словам дежурного Ордынского ДРСУ, всего в автобусе ехало 25 человек. 


Дорожники оперативно помогают пассажирским автобусам на трассе, подчеркнул дежурный. «Сейчас зима наступает, будут поступать вызовы, мы сразу оперативно реагируем. Как только к нам поступает, мастер выезжает на место. На место прибывает в зависимости от удаления. В среднем от 20 до 40 минут», — объяснили в ДРСУ.


Начальник новосибирского автовокзала Сергей Ермаков заявил корреспонденту НГС, что подобные инциденты с рейсовыми автобусами происходят нечасто.


Как уточнили корреспонденту НГС в территориальном управлении автодорог (ТУАД) Новосибирской области, у автобуса перемёрзла топливная система. Сейчас ТУАД оказывает помощь ещё двум замёрзшим на трассах фурам.


В середине ноября спасателям приходилось выезжать на похожий вызов: на трассе в Новосибирской области замёрз рейсовый автобус Кемерово — Павлодар — отогревать его пришлось тепловой пушкой.

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