На новосибирских АЗС «Газпромнефть» исчезли заправщики

Теперь новосибирцам придётся заправляться самим почти на всех заправках сети

Всего в Новосибирской области работает 95 заправок «Газпромнефти»





На части АЗС сети «Газпромнефть» в Новосибирской области исчезли заправщики — заправки перевели на режим предоплаты.





Об этом в редакцию сообщил читатель Александр, который заметил это сразу на 2 заправках сети на улице Петухова в Кировском районе. В одной из них сотрудники сказали ему, что такие меры приняты временно — заправщиков распустили на месяц.







В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» корреспонденту НГС подтвердили изменения, связанные с работой заправщиков на АЗС. В компании это объяснили тем, что заправки с постоплатой, на которых были такие сотрудники, перевели на систему предоплаты — там заправщиков нет.





«С 1 декабря несколько автозаправочных станций, ранее работавших по системе постоплаты, переведены в режим предоплаты по причине низкого спроса на услуги заправщиков. Вместе с тем обращаем ваше внимание на то, что в нашей сети представлены разные виды АЗС: 64 станции в Новосибирской области работают по системе предоплаты, 18 — постоплатных, 13 станций самообслуживания. Таким образом, каждый покупатель может выбрать тот вид заправочной станции, обслуживаться на которой ему наиболее комфортно», — сообщили в пресс-службе.







На скольких заправках убрали сотрудников с 1 декабря, в компании оперативно уточнить не смогли.





На 18 АЗС в Новосибирской области заправщики остаются





Новосибирское предприятие «Горэлектротранспорт» планирует к августу 2019 года оснастить троллейбусы и трамваи бескондукторной системой, а команда инженеров новосибирской «Лиги роботов» разработала робот-теплицу, который заботится о рассаде самостоятельно.