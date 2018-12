Рэперу из Новосибирска запретили петь в Нижнем Новгороде для детей и подростков

Родители из Нижнего Новгорода считают, что концерты Элджея могут посещать только совершеннолетние





Эксперты Нижегородского УФАС составили список артистов, которые не поставили на афишах метку 18+, но матерились во время концертов — в список попал исполнитель из Новосибирска Элджей, сообщает издание NN.ru.





Консультант уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Ирина Смирнова пояснила, что им поступали жалобы от родителей на неверный возрастной ценз на афишах музыкантов. На билетах и афишах стоит возрастное ограничение 12+ или 16+, хотя в треках музыкантов есть нецензурная лексика.







Кроме Элджея, в список вошли более десятка групп и певцов: «Хлеб», Gone.Fludd, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, Френдзона, Animal Джаz, Монеточка, Feduk, Little Big, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, «Пошлая Молли», Хаски и ATL.





«Мы понимаем, что запрещать такие концерты и рекламу не можем, но мы можем донести своё мнение до исполнителей, чтобы они не нарушали федеральный закон. Мы просто призываем соблюдать закон. Если организаторы выступлений или концертные площадки пренебрегут рекомендациями, то им может грозить административное наказание», — пояснил журналистам NN.ru заместитель руководителя Нижегородского УФАС России Сергей Смирнов.







Ранее творчество Элджея просил проверить депутат Госдумы Виталий Милонов — он обратился с такой просьбой к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.





С трудностями уже столкнулись некоторые исполнители, приехавшие в Новосибирск с гастролями. В минувшую субботу полиция задержала участников группы IC3PEAK на железнодорожном вокзале Новосибирска — их отпустили через несколько часов, но сотрудники МВД проверяли документы у посетителей концерта.