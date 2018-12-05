Под Новосибирском появились опасные мыши — их инфекция приводит к язвам

Летальность от инфекции по разным оценкам составляет от 1% до 6%





Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области прислало в администрацию села Криводановка письмо, в котором сообщило о наличии во внешней среде возбудителей туляремии, — инфекцию, от которой у людей появляются язвы и гнойники, разносят грызуны.





Информация об этом появилась утром 5 декабря на странице сообщества «Криводановка и Марусино: life and news» в соцсети «ВКонтакте».





«Наряду с несколькими сельсоветами, в том числе и в Криводановском, обнаружены положительные пробы разносчиков туляремии у грызунов. Всем сельхозпредприятиям рекомендовано провести дератизационные мероприятия в самих помещениях», — пояснил корреспонденту НГС глава криводановской администрации Александр Павликовский.





По словам сотрудника института химической биологии фундаментальной медицины СО РАН Василия Афонюшкина, туляремия — это природно-очаговое заболевание.





«Те территории, где туляремия есть, так и останутся, скорее всего, территориями, где она будет в дальнейшем встречаться. Этот инфекционный агент широко циркулирует среди грызунов, и при росте их численности, миграций риск заражения возрастает. Туляремия передаётся кровососущими насекомыми, что может увеличивать заболеваемость в определенные времена года. <…> Вообще этот инфекционный агент в организм человека может попадать разными путями <…> например, воздушно капельным путём или при попадании бактерии на конъюнктиву», — рассказал корреспонденту НГС кандидат биологических наук Василий Афонюшкин.





По его словам, бактерия туляремии плохо передаётся человеку, а больной не опасен для окружающих.





«Кроме того, туляремия очень чувствительна к температуре — возбудитель погибает при термической обработке продуктов питания. <…> Когда человек заражается туляремией, у него увеличиваются лимфоузлы в зоне заражения.







Спустя время увеличенные лимфоузлы могут прорваться в виде гнойников.



Заболевание действительно опасно, по разным данным, летальность составляет от 1 до 6%. Важно вовремя обратиться к врачу и применять антибиотики. Туляремия лечится, если вовремя принять необходимые меры», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Института химической биологии фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Василий Афонюшкин.





В ноябре новосибирские санврачи подсчитали случаи распространения разных инфекций и выяснили, что жители региона стали болеть туберкулёзом и сифилисом реже, чем год назад.

