Под Новосибирском появились опасные мыши — их инфекция приводит к язвам

Основным разносчиком бактерий становятся грызуны

Летальность от инфекции по разным оценкам составляет от 1% до 6%
Летальность от инфекции по разным оценкам составляет от 1% до 6%


Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области прислало в администрацию села Криводановка письмо, в котором сообщило о наличии во внешней среде возбудителей туляремии, — инфекцию, от которой у людей появляются язвы и гнойники, разносят грызуны.


Информация об этом появилась утром 5 декабря на странице сообщества «Криводановка и Марусино: life and news» в соцсети «ВКонтакте».


«Наряду с несколькими сельсоветами, в том числе и в Криводановском, обнаружены положительные пробы разносчиков туляремии у грызунов. Всем сельхозпредприятиям рекомендовано провести дератизационные мероприятия в самих помещениях», — пояснил корреспонденту НГС глава криводановской администрации Александр Павликовский.


По словам сотрудника института химической биологии фундаментальной медицины СО РАН Василия Афонюшкина, туляремия — это природно-очаговое заболевание.


«Те территории, где туляремия есть, так и останутся, скорее всего, территориями, где она будет в дальнейшем встречаться. Этот инфекционный агент широко циркулирует среди грызунов, и при росте их численности, миграций риск заражения возрастает. Туляремия передаётся кровососущими насекомыми, что может увеличивать заболеваемость в определенные времена года. <…> Вообще этот инфекционный агент в организм человека может попадать разными путями <…> например, воздушно капельным путём или при попадании бактерии на конъюнктиву», — рассказал корреспонденту НГС кандидат биологических наук Василий Афонюшкин.


По его словам, бактерия туляремии плохо передаётся человеку, а больной не опасен для окружающих.


«Кроме того, туляремия очень чувствительна к температуре — возбудитель погибает при термической обработке продуктов питания. <…> Когда человек заражается туляремией, у него увеличиваются лимфоузлы в зоне заражения. 


Спустя время увеличенные лимфоузлы могут прорваться в виде гнойников.


Заболевание действительно опасно, по разным данным, летальность составляет от 1 до 6%. Важно вовремя обратиться к врачу и применять антибиотики. Туляремия лечится, если вовремя принять необходимые меры», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Института химической биологии фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Василий Афонюшкин.


В ноябре новосибирские санврачи подсчитали случаи распространения разных инфекций и выяснили, что жители региона стали болеть туберкулёзом и сифилисом реже, чем год назад.

Прочтений: 2548

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено