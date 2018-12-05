Платим ещё больше: власти подняли тарифы на воду

Новые тарифы начнут действовать со следующего месяца

Тарифы поднимут дважды в следующем году 
Тарифы поднимут дважды в следующем году 

В Новосибирске приняли новые тарифы на холодную воду и водоотведение — их повысят дважды в течение 2019 года почти на 5%.


Новые цены установили сегодня, 5 декабря, в департаменте по тарифам Новосибирской области. 


В департаменте по тарифам НСО рассказали, что с 1 января кубометр воды для горожан будет стоить 17,98 рубля, а 1 июля его повысят до 18,56 рубля. 


Тарифы на водоотведение тоже увеличат в два этапа: с 1 января — до 13,80 рубля за кубометр, с 1 июля — до 14,24 рубля. Новые тарифы привели с учётом НДС. Представители «Горводоканала» согласились с новыми ценниками.


В последний раз тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске повышали несколько месяцев назад — в июле этого года, а сегодня в департаменте по тарифам обсуждали новые тарифы на отопление — окончательно их должны принять на следующей неделе.


С 1 декабря в Новосибирске подорожал и проезд в общественном транспорте

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