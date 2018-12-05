Платим ещё больше: власти подняли тарифы на воду

Тарифы поднимут дважды в следующем году

В Новосибирске приняли новые тарифы на холодную воду и водоотведение — их повысят дважды в течение 2019 года почти на 5%.





Новые цены установили сегодня, 5 декабря, в департаменте по тарифам Новосибирской области.





В департаменте по тарифам НСО рассказали, что с 1 января кубометр воды для горожан будет стоить 17,98 рубля, а 1 июля его повысят до 18,56 рубля.





Тарифы на водоотведение тоже увеличат в два этапа: с 1 января — до 13,80 рубля за кубометр, с 1 июля — до 14,24 рубля. Новые тарифы привели с учётом НДС. Представители «Горводоканала» согласились с новыми ценниками.





В последний раз тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске повышали несколько месяцев назад — в июле этого года, а сегодня в департаменте по тарифам обсуждали новые тарифы на отопление — окончательно их должны принять на следующей неделе.





С 1 декабря в Новосибирске подорожал и проезд в общественном транспорте.