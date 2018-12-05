Покупка 11 золотых слитков обернулась для бизнесмена условным сроком

Сам предприниматель свою вину не признал

Сделка с 11 золотыми слитками обернулась для бизнесмена судимостью





Сегодня, 5 декабря, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 48-летнему бизнесмену Михаилу Чернову, которого обвиняли в незаконной сделке с золотыми слитками.







Подсудимый получил условный срок, сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.







«Чернов является руководителем [ООО] "Золото Сибири", которое специализируется на скупке ювелирных изделий, бывших в употреблении, оптовой торговле ювелирными изделиями, драгоценными металлами и их переработке. С 17 апреля по 20 апреля этого года, находясь в помещении, занимаемом обществом по улице Кирова, 44/1, Чернов незаконно приобрёл у неустановленного лица 11 слитков [золотого] сплава массой свыше 2 килограммов, которые стал незаконно хранить. Благодаря оперативникам ФСБ [эта] деятельность была пресечена», — напомнил суть обвинения Дмитрий Лямкин.







Ранее в областной прокуратуре сообщали, что слитки золота, которые незаконно купил новосибирец, стоят почти 6 миллионов рублей.







По словам Дмитрия Лямкина, свою вину 48-летний подсудимый не признал.







Прежде Михаил Чернов уже рассказывал НГС свою версию произошедшего.







Сегодня руководителя фирмы признали виновным по ч. 1 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, незаконное хранение драгоценного металла).





«Суд приговорил Чернова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в силу не вступил», — рассказал Дмитрий Лямкин.