Автоинспекторы устроили засаду на Мочищенском шоссе
Они поймали 15 водителей с долгами
Сегодня, 5 декабря, новосибирские автоинспекторы вместе с судебными приставами отправились на Мочищенское шоссе ловить водителей с долгами.
Сотрудники разместились на пересечении с Дачным шоссе — в этом месте удобно останавливать машины, чтобы не мешать движению другого транспорта
Максимальный долг, который сегодня удалось найти у водителей приставам и автоинспекторам, — 150 тысяч рублей неоплаченных налогов.
«Выписано более 15 предписаний по небольшим задолженностям», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Экипажи будут работать весь день — инспекторы останавливают водителей, которые движутся со стороны Пашино.
В один из прошлых рейдов летом автоинспекторам и приставам попался водитель автомобиля Lexus RX300, за которым числился долг в миллион рублей.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым