Автоинспекторы устроили засаду на Мочищенском шоссе

Они поймали 15 водителей с долгами

ГИБДД и приставы работают на Мочищенском шоссе с 9:00
ГИБДД и приставы работают на Мочищенском шоссе с 9:00


Сегодня, 5 декабря, новосибирские автоинспекторы вместе с судебными приставами отправились на Мочищенское шоссе ловить водителей с долгами.


Сотрудники разместились на пересечении с Дачным шоссе — в этом месте удобно останавливать машины, чтобы не мешать движению другого транспорта


Максимальный долг, который сегодня удалось найти у водителей приставам и автоинспекторам, — 150 тысяч рублей неоплаченных налогов.


«Выписано более 15 предписаний по небольшим задолженностям», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Экипажи будут работать весь день — инспекторы останавливают водителей, которые движутся со стороны Пашино.


В один из прошлых рейдов летом автоинспекторам и приставам попался водитель автомобиля Lexus RX300, за которым числился долг в миллион рублей.

Прочтений: 6957

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено