Автоинспекторы устроили засаду на Мочищенском шоссе

Они поймали 15 водителей с долгами

ГИБДД и приставы работают на Мочищенском шоссе с 9:00





Сегодня, 5 декабря, новосибирские автоинспекторы вместе с судебными приставами отправились на Мочищенское шоссе ловить водителей с долгами.





Сотрудники разместились на пересечении с Дачным шоссе — в этом месте удобно останавливать машины, чтобы не мешать движению другого транспорта





Максимальный долг, который сегодня удалось найти у водителей приставам и автоинспекторам, — 150 тысяч рублей неоплаченных налогов.





«Выписано более 15 предписаний по небольшим задолженностям», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Экипажи будут работать весь день — инспекторы останавливают водителей, которые движутся со стороны Пашино.





В один из прошлых рейдов летом автоинспекторам и приставам попался водитель автомобиля Lexus RX300, за которым числился долг в миллион рублей.