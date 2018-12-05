На Михайловской набережной появится 2-километровая лыжня

Прокатиться на своих лыжах здесь можно будет бесплатно

Лыжня и каток на Михайловской набережной откроются в ближайшую пятницу





На Михайловской набережной Новосибирска готовят к открытию лыжню — прокат лыж будет стоить от 50 рублей в час.







Зона для активного зимнего отдыха откроется вечером в пятницу, 7 декабря, — здесь будет каток и лыжня протяжённостью около 2 километров, сообщили в управлении физической культуры и спорта мэрии города.







В пресс-службе управления корреспонденту НГС уточнили, что сейчас лыжную трассу ещё готовят: она расположится в верхней зоне набережной между Коммунальным мостом и парком «Городское начало».







«Трасса будет проходить по верхнему променаду, <…> будет захватывать часть прогулочной зоны. <…> Одна часть будет оставаться и чиститься для того, чтобы люди там гуляли. Вторая <…>, небольшая её часть — там будет нарезана лыжня», — пояснили в пресс-службе.







Также, по данным управления, частично лыжная трасса будет проходить среди деревьев и кустарников, которые растут между верхним променадом и проезжей частью улицы Большевистской. Сейчас для нарезки лыжни специалисты выбирают удобный маршрут, чтобы горожанам не помешали ветки. В нижней части набережной, где проходит велодорожка, лыжня не предусмотрена, добавили в пресс-службе.







В управлении физкультуры и спорта пояснили, что прокат лыж на Михайловской набережной будет стоить от 150 рублей в час, для пенсионеров — 100 рублей в час. Вход со своими лыжами будет бесплатным. Прокат лыж и пункт обогрева будут работать с 12:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные.







Кроме лыжни на Михайловской набережной откроется каток площадью 1500 кв. м.







«До 17 декабря 2018 года каток будет открыт для бесплатного посещения, далее до 10 марта 2019 года вход со своими коньками — 100 рублей. <…> Стоимость проката коньков для детей от 7 лет — 100 рублей в час, для пенсионеров — 50 рублей в час, для взрослых с 14 лет — 150 рублей в час», — сообщили в управлении физической культуры и спорта.







По его данным, пункт обогрева для посетителей катка будет открыт с 11:00 до 24:00 с пятницы по воскресенье и с 12:00 до 22:00 в остальные дни.







Ледовый городок на Михайловской набережной в этом году начнёт работать 30 декабря.

