Даже там тепло: новосибирские учёные нашли следы тёплого климата в Арктике

Геологи обнаружили в Заполярье следы теплолюбивых растений — они росли там миллионы лет назад

Новосибирские геологи обнаружили следы экзотических растений в Арктике





Учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН нашли доказательства тёплого климата в Арктике — новосибирские геологи обнаружили за полярным кругом отпечатки плода магнолии, листьев платана, бука, ольхи, ивы.





Эта находка означает, что миллионы лет назад в Арктике был климат, характерный для современной Европы. Экспедиция прошла летом 2018 года на острове Сардах. Сейчас учёные изучают собранные образцы осадочных пород и пытаются установить точный возраст отложений.







«Это относительно молодые отложения. Мы считаем, что это ранние миоценовые отложения, порядка 20–10 миллионов лет назад. Это были умеренные широколиственные и мелколиственные леса. Нельзя сказать, что там были тропики или субтропики. Сейчас это можно сравнить с европейским климатом. В естественной среде платаны как раз растут в Германии. В то время материки уже приобрели современные границы, нельзя сказать, что они плавали в океанах — уже были в высоких широтах», — объяснила старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя Ирина Хазина.





Миллионы лет назад в Арктике цвели магнолии — новосибирские геологи нашли след плода этого цветка в породе





По словам геологов, они первыми нашли отпечатки теплолюбивых растений глубоко на севере в евроазиатских широтах. Ранее эти растения той же эпохи находили только на Сахалине, в Приморье, в Воркуте, а следы широколиственных деревьев из Шпицбергена и Аляски принадлежат к более древним эпохам.







Сейчас платан растёт в лесах Германии





«Из этих же осадков мы отобрали образцы для споро-пыльцевого метода исследования, ведь пыльца и споры хорошо сохраняются и имеют прочную оболочку.Также мы уже отправили образцы в институт биоразнообразия во Владивостоке. Ещё планируем связаться с институтом Санкт-Петербурга, где ведущие ботаники занимаются ископаемой флорой», — рассказала о планах работы Ирина Хазина. Результаты исследований помогут учёным понять, как менялся климат на планете.





Учёные Академгородка не только изучают следы древних растений, но и недавно рассказали о новых и полезных овощах — учёные ботсада адаптируют для Сибири растения, блюда из которых лечат от пневмонии и кожных болезней.