Три многоэтажки на Петухова остались без отопления в 30-градусный мороз
Вернуть тепло в дома новосибирцев коммунальщики пообещали к вечеру
В трёх домах на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска пропали отопление и горячая вода — об этом в редакцию НГС сегодня, 5 декабря, сообщила читательница.
В «Сибирской генерирующей компании» информацию об отключении подтвердили.
«В связи с низкими температурами повысился разбор теплоносителя домами с индивидуальными тепловыми пунктами, произошла разрегулировка системы теплоснабжения. Для повышения параметров теплоснабжения специалисты проводят перенастройку оборудования. В трёх домах — Петухова 101, 101/1 и 103 — были снижены параметры», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
Коммунальщики добавили, что для восстановления отопления сегодня у жителей Северо-Чемского жилмассива и ЖК «Матрёшкин двор» будет снижена температура горячей воды.
«К 20:00 часам нормальный режим будет восстановлен», — добавили коммунальщики.
Накануне синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили, что в Новосибирск пришли морозы до минус 38 градусов. Накануне НГС рассказывал также о прогнозе на весь декабрь.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова