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В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в вечерней аварии на Ордынской трассе

Сильнее всех досталось 49-летней пассажирке «Тойоты»

В аварии пострадали четыре человека, в том числе оба водителя 
В аварии пострадали четыре человека, в том числе оба водителя 


В Госавтоинспекции рассказали о состоянии водителей и пассажиров, которые пострадали в столкновении «Тойоты Спринтер» и «Хонды Партнер» на Ордынской трассе вечером 4 декабря.


Всего травмы в вечерней аварии в Кочковском районе получили четыре человека — оба водителя и две пассажирки «Тойоты», сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.


В автоинспекции уточнили, что у всех пострадавших — черепно-мозговые травмы. Кроме того, 49-летняя пассажирка «Тойоты» сломала левую руку и получила травму грудной клетки. Ещё одна, 27-летняя, женщина, ехавшая в той же машине, ушибла позвоночник. 34-летний водитель «Хонды» ударился носом, также у него синяк возле правого глаза.


Авария с участием «Тойоты Спринтер» и «Хонды Партнер» случилась в 19:40. По данным Управления ГИБДД по Новосибирской области, участники ДТП ехали навстречу друг другу.


«Водитель <…>1962 года рождения двигался на автомобиле "Тойота Спринтер" по дороге К-17р со стороны рабочего посёлка Кочки в сторону рабочего посёлка Краснозерка и на 224-м километре совершил столкновение с автомобилем "Хонда Партнер", <…> который двигался во встречном направлении», — рассказали в Госавтоинспекции.


Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали, что перед столкновением «Хонда Партнёр» выезжала с прилегающей территории. Всех пострадавших, по данным полиции, с места аварии увезли в больницу.

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