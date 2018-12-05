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Троллейбус № 24 выгорел ночью в депо

Предполагается, что пожар случился из-за короткого замыкания

Во время пожара в депо никто не пострадал
Во время пожара в депо никто не пострадал


Ночью 5 декабря в Ленинском районе Новосибирска сгорел троллейбус № 24, который был на ремонте в депо на Станционной.


«Троллейбус уничтожен на площади 36 квадратных метров. Причина пожара — короткое замыкание высоковольтных проводов в кабине троллейбуса», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Спасателей вызвали на пожар в 1:26. В 1:33 они прибыли на место, полностью закончили тушить в 2:07. 


Сегодня утром на правом берегу случилось происшествие с другим электротранспортом — на маршруте трамвая № 13 оборвало провода, подвижной состав встал.

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