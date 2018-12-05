Троллейбус № 24 выгорел ночью в депо
Предполагается, что пожар случился из-за короткого замыкания
Ночью 5 декабря в Ленинском районе Новосибирска сгорел троллейбус
«Троллейбус уничтожен на площади 36 квадратных метров. Причина пожара — короткое замыкание высоковольтных проводов в кабине троллейбуса», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Спасателей вызвали на пожар в 1:26. В 1:33 они прибыли на место, полностью закончили тушить в 2:07.
Сегодня утром на правом берегу случилось происшествие с другим электротранспортом — на маршруте трамвая
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Оксаны Козыревой