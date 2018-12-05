Троллейбус № 24 выгорел ночью в депо

Во время пожара в депо никто не пострадал





Ночью 5 декабря в Ленинском районе Новосибирска сгорел троллейбус № 24, который был на ремонте в депо на Станционной.





«Троллейбус уничтожен на площади 36 квадратных метров. Причина пожара — короткое замыкание высоковольтных проводов в кабине троллейбуса», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Спасателей вызвали на пожар в 1:26. В 1:33 они прибыли на место, полностью закончили тушить в 2:07.



