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Трамваи № 13 остановились из-за обрыва линии

Очевидцы сообщают о стоящих трамваях на остановке «Октябрьский рынок»

Трамваи остановились возле нескольких остановок
Трамваи остановились возле нескольких остановок


Утром 5 декабря в Новосибирске из-за обрыва линий на маршруте № 13 встали трамваи.


«Стоят по всему маршруту, обрыв линии, говорят», — написал в редакцию читатель, который заметил стоящие трамваи на остановке Октябрьский рынок.


На карте ЦУГАЭТ заметно, что трамваи стоят также на остановка «Сад мичуринцев» и «Улица Зыряновская».


Очевидцы сообщают, что на маршруте оборвало линию
Очевидцы сообщают, что на маршруте оборвало линию


На прошлой неделе трамваи № 13 остановились на Серебренниковской из-за того, что в одном из них упала пассажирка.

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