Трамваи № 13 остановились из-за обрыва линии
Очевидцы сообщают о стоящих трамваях на остановке «Октябрьский рынок»
Утром 5 декабря в Новосибирске из-за обрыва линий на маршруте
«Стоят по всему маршруту, обрыв линии, говорят», — написал в редакцию читатель, который заметил стоящие трамваи на остановке Октябрьский рынок.
На карте ЦУГАЭТ заметно, что трамваи стоят также на остановка «Сад мичуринцев» и «Улица Зыряновская».
На прошлой неделе трамваи
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Елена Громкова
Фото читателя НГС
Скриншот nskgortrans.ru