Новосибирцы признались, что не считают свой рабочий коллектив командой
Большая часть работников считает уместным только термин «коллеги»
Портал по поиску работы Зарплата.ру опросили жителей Новосибирска, чтобы выяснить, как они относятся к своим коллегам.
«Почти половина опрошенных — 48% — признались, что считают свой коллектив настоящей командой. А 45% горожан назвали слово "команда" слишком громким и предпочитают термин "коллеги". 7% недовольны своим коллективом», — такие результаты показал опрос.
При этом 45% жителей Новосибирска готовы помогать своим коллегам и прикрывать их перед начальством, несмотря ни на что. 47% помогут, если их об этом попросят, но не будут сами проявлять инициативу. А 8% горожан откажут в помощи, чтобы не подставляться перед работодателем.
16% опрошенных рассказали, что их нынешний коллектив способен удержать их от ухода на другую работу. 49% отметили, что профессиональный рост для них важнее. А 35% новосибирцев затруднились ответить, какой выбор они бы сделали.
Опрос показал, что на 18% жителей города атмосфера в коллективе никак не влияет. А 82% респондентов отметили, что у них пропадает желание работать в компании, где есть конфликты между сотрудниками.
«Качественная работа коллектива — это, в первую очередь, заслуга грамотного руководителя, который умеет сплотить команду. По данным нашего опроса, более 40% россиян считают своих руководителей равнодушными к отношениям внутри коллектива. Более того, 15% опрошенных утверждают, что работодатели сами провоцируют конфликты и ссорят сотрудников друг с другом», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.
На прошлой неделе специалисты Зарплаты.ру рассказывали, как новосибирцы относятся к корпоративам.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой