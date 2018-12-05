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Новосибирцы признались, что не считают свой рабочий коллектив командой

Большая часть работников считает уместным только термин «коллеги»

Зарплата.ру опросила 1060 жителей Новосибирска
Зарплата.ру опросила 1060 жителей Новосибирска


Портал по поиску работы Зарплата.ру опросили жителей Новосибирска, чтобы выяснить, как они относятся к своим коллегам.


«Почти половина опрошенных — 48% — признались, что считают свой коллектив настоящей командой. А 45% горожан назвали слово "команда" слишком громким и предпочитают термин "коллеги". 7% недовольны своим коллективом», — такие результаты показал опрос.


При этом 45% жителей Новосибирска готовы помогать своим коллегам и прикрывать их перед начальством, несмотря ни на что. 47% помогут, если их об этом попросят, но не будут сами проявлять инициативу. А 8% горожан откажут в помощи, чтобы не подставляться перед работодателем.


16% опрошенных рассказали, что их нынешний коллектив способен удержать их от ухода на другую работу. 49% отметили, что профессиональный рост для них важнее. А 35% новосибирцев затруднились ответить, какой выбор они бы сделали.


Опрос показал, что на 18% жителей города атмосфера в коллективе никак не влияет. А 82% респондентов отметили, что у них пропадает желание работать в компании, где есть конфликты между сотрудниками.


«Качественная работа коллектива — это, в первую очередь, заслуга грамотного руководителя, который умеет сплотить команду. По данным нашего опроса, более 40% россиян считают своих руководителей равнодушными к отношениям внутри коллектива. Более того, 15% опрошенных утверждают, что работодатели сами провоцируют конфликты и ссорят сотрудников друг с другом», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.


На прошлой неделе специалисты Зарплаты.ру рассказывали, как новосибирцы относятся к корпоративам.

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