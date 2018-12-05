В Новосибирской области появилась новая воинская часть

Новые части появились в трёх областях, которые входят в Центральный военный округ





В Новосибирской, Свердловской и Самарской областях сформированы новые воинские части для комплексной защиты полевых командных пунктов Центрального военного округа.





«Личный состав отдельного батальона охраны обеспечит безопасность маршрутов движения колонн техники со средствами связи, оборону основных и запасных командных пунктов в интересах штаба округа, а также дежурных огневых средств. Военнослужащие будут нести службу на блокпостах и выполнять мероприятия по противодиверсионной защите», — говорится в сообщении ЦВО.





Охрану и оборону пунктов управления 2-й (в Самарской области) и 41-й (в Новосибирской области) общевойсковых армий обеспечат отдельные роты охраны.





«С 1 декабря военнослужащие приступили к слаживанию в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах. Опытные инструкторы проведут тренировки по рукопашному и ножевому бою, дадут уроки скоростной стрельбы из штатного оружия», — рассказывают в округе.





На прошлой неделе военные объявили о начале подготовки к стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Центр-2019».