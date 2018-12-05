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Трек рэпера из Новосибирска возглавил топ-100 самых популярных песен 2018 года

В рейтинг попали сразу две его песни

Песни Элджея признаны самыми прослушиваемыми в России
Песни Элджея признаны самыми прослушиваемыми в России


Трек новосибирского рэпера Элджея возглавил топ-100 самых популярных композиций в России, составленный сервисом Apple Music по итогам 2018 года.


Сразу два трека исполнителя, — «Минимал» и «Розовое вино», — заняли 1-е и 2-е места чарта самых прослушиваемых песен в стране «Топ-100 в России: 2018 год». 


Сервис ежегодно подводит музыкальные итоги года в категориях: «Артист года», «Альбом года», «Песня года», «Прорыв года», а также составляет топы самых популярных песен в в отдельных странах и во всём мире. Основной критерий — количество прослушиваний композиции на музыкальной платформе.



Трек рэпера из Новосибирска возглавил топ-100 самых популярных песен 2018 года



В октябре Элджея признали самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте»: его песни послушали более миллиарда раз.

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