подробности Трек рэпера из Новосибирска возглавил топ-100 самых популярных песен 2018 года В рейтинг попали сразу две его песни

Песни Элджея признаны самыми прослушиваемыми в России

Трек новосибирского рэпера Элджея возглавил топ-100 самых популярных композиций в России, составленный сервисом Apple Music по итогам 2018 года.

Сразу два трека исполнителя, — «Минимал» и «Розовое вино», — заняли 1-е и 2-е места чарта самых прослушиваемых песен в стране «Топ-100 в России: 2018 год».



Сервис ежегодно подводит музыкальные итоги года в категориях: «Артист года», «Альбом года», «Песня года», «Прорыв года», а также составляет топы самых популярных песен в в отдельных странах и во всём мире. Основной критерий — количество прослушиваний композиции на музыкальной платформе.







В октябре Элджея признали самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте»: его песни послушали более миллиарда раз.



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Александра Трофименко

Фото instagram.com/sayonaraboy (1), скриншот https://itunes.apple.com/ru/

