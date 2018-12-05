подробности

Возле детского сада в Ленинском районе запретят остановку транспорта

На месте будет работать фотовидеофиксация

Знак "Остановка запрещена" появится на участке 24 декабря
Знак "Остановка запрещена" появится на участке 24 декабря


Остановку транспорта в районе входа в детский сад №369 «Калейдоскоп» запретят для обеспечения безопасности пешеходов.


Автомобилям нельзя будет останавливаться по четной стороне улицы Оборонной на участке от улицы Полтавской до улицы Челябинской. «На указанном участке после 24 декабря будут установлены: дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация"», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.



За автомобилистами будут следить камеры.
За автомобилистами будут следить камеры.



В начале ноября вступил в силу запрет парковки на остановке «Цветной проезд» в Академгородке. Эта мера была принята для беспрепятственной посадки и высадки пассажиров из общественного транспорта.



Прочтений: 513
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено