Возле детского сада в Ленинском районе запретят остановку транспорта

Знак "Остановка запрещена" появится на участке 24 декабря





Остановку транспорта в районе входа в детский сад №369 «Калейдоскоп» запретят для обеспечения безопасности пешеходов.







Автомобилям нельзя будет останавливаться по четной стороне улицы Оборонной на участке от улицы Полтавской до улицы Челябинской. «На указанном участке после 24 декабря будут установлены: дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация"», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.











За автомобилистами будут следить камеры.









В начале ноября вступил в силу запрет парковки на остановке «Цветной проезд» в Академгородке. Эта мера была принята для беспрепятственной посадки и высадки пассажиров из общественного транспорта.







