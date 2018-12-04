Новосибирскую школьницу наградили за спасение соседа на пожаре

Когда Полина Леденева увидела, что загорелся соседний дом, она сразу же бросилась будить взрослых





Сегодня, 4 декабря, новосибирские спасатели наградили ученицу школы № 121 «Академическая» Полину Леденеву, которая вовремя заметила ночной пожар в доме соседа и тем самым спасла ему жизнь.







Награждение прошло в здании противопожарной службы Новосибирской области на улице Фабричной, рассказала корреспонденту НГС мама награждённой девочки.







По её словам, девочке вручили пароварку, значок «Юный пожарный Сибири» и грамоту от начальника Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области Александра Конева.







Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в сентябре девятилетняя Полина Леденева гостила у дедушки с бабушкой в деревне Нижний Коен Искитимского района. Девочка немного простыла, поэтому вечером долго не могла уснуть и допоздна смотрела телевизор. Бабушка с дедушкой в это время уже спали.





По данным МЧС, третьеклассница заметила яркий свет с улицы, подошла к окну и увидела, что загорелся соседний дом.







«Девочка разбудила взрослых и сразу сообщила о пожаре бабушке. Потом позвонила маме и сказала, чтобы та вызвала соседям пожарных. Взрослые бросились на помощь соседу, который находился в доме и не спал, но даже не заметил, что крыша его дома загорелась», — рассказывали в МЧС.







По информации ведомства, после этого школьница схватила ведро, набрала в него воды и понесла дедушке, который побежал на помощь соседу. Приехавшие на место пожарные потушили огонь — к этому времени он успел повредить деревянную обрешётку крыши и фронтоны на площади 40 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.







На прошлой неделе новосибирец Валерий Чмутов вытащил двоих детей из горящего дома на улице Гастелло. Также он помог поймать женщину, которая спасалась из задымлённой квартиры на втором этаже.

