Сотни тысяч за праздник с размахом: в Новосибирске выставили в аренду новогодние коттеджи

Коттеджи иногда готовят к новогодней ночи: украшают и оборудуют стереосистемами и цветомузыкой





Аналитики N1.RU заметили отметки о сдаче коттеджей в аренду в новогоднюю ночь — сейчас в Новосибирске и пригородах 11 таких предложений, при этом год назад специальных «новогодних» вариантов не было.







Самый дорогой коттедж сдают на улице Кедровой: аренда 2-этажного дома с 5 комнатами, сауной и небольшим бассейном на 31 декабря – 2 января обойдётся в 180 тысяч рублей. При этом обычная стоимость аренды варьируется от 20 до 35 тысяч рублей за сутки в зависимости от дня недели. В объявлении отмечено, что особняк вмещает 24 человека.







Рядом с парком Кольцово дом площадью 500 кв. м с банкетным залом на 50 человек со стереосистемой, цветомузыкой и новогодней ёлкой, гостиной с камином, бильярдной, джакузи, сауной и бассейном обойдётся в 150 тысяч за трое суток.







«На недвижимость посуточно, как и на подавляющее большинство других услуг в Новый год, действует повышающий коэффициент, который связан с высоким спросом на коттеджи именно в эти даты, а также желанием клиентов с размахом отметить праздник», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.







Дешевле всего просят за 2 дня аренды дома с террасой на улице Зелёной недалеко от границы Заельцовского района, при этом конкретного тарифа на аренду в новогоднюю ночь нет, а цена варьируется от 4999 рублей в воскресенье–четверг до 9999 рублей в пятницу и 11 999 в субботу. В доме есть караоке, шест, стробоскоп, цветной прожектор и музыкальный центр, описывает вариант частный риелтор.







Вариантов квартир, которые владельцы пометили бы как готовые к аренде в новогоднюю ночь, специалисты N1.RU не обнаружили. Средняя стоимость аренды при этом составляет 1,7 тысячи рублей в сутки.







Серьёзный спад стоимости новогодней аренды коттеджей аналитики отмечали в 2015 году: тогда снять дом на праздники стоило в среднем 27,5 тысячи рублей в сутки. Уже через год эта цена сравнялась со стоимостью путёвки в Таиланд на всю праздничную неделю.