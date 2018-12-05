Сотни тысяч за праздник с размахом: в Новосибирске выставили в аренду новогодние коттеджи

Праздничная цена аренды оказалась в разы выше обычной

Коттеджи иногда готовят к новогодней ночи: украшают и оборудуют стереосистемами и цветомузыкой
Коттеджи иногда готовят к новогодней ночи: украшают и оборудуют стереосистемами и цветомузыкой


Аналитики N1.RU заметили отметки о сдаче коттеджей в аренду в новогоднюю ночь — сейчас в Новосибирске и пригородах 11 таких предложений, при этом год назад специальных «новогодних» вариантов не было.


Самый дорогой коттедж сдают на улице Кедровой: аренда 2-этажного дома с 5 комнатами, сауной и небольшим бассейном на 31 декабря – 2 января обойдётся в 180 тысяч рублей. При этом обычная стоимость аренды варьируется от 20 до 35 тысяч рублей за сутки в зависимости от дня недели. В объявлении отмечено, что особняк вмещает 24 человека.


Рядом с парком Кольцово дом площадью 500 кв. м с банкетным залом на 50 человек со стереосистемой, цветомузыкой и новогодней ёлкой, гостиной с камином, бильярдной, джакузи, сауной и бассейном обойдётся в 150 тысяч за трое суток.


«На недвижимость посуточно, как и на подавляющее большинство других услуг в Новый год, действует повышающий коэффициент, который связан с высоким спросом на коттеджи именно в эти даты, а также желанием клиентов с размахом отметить праздник», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.


Дешевле всего просят за 2 дня аренды дома с террасой на улице Зелёной недалеко от границы Заельцовского района, при этом конкретного тарифа на аренду в новогоднюю ночь нет, а цена варьируется от 4999 рублей в воскресенье–четверг до 9999 рублей в пятницу и 11 999 в субботу. В доме есть караоке, шест, стробоскоп, цветной прожектор и музыкальный центр, описывает вариант частный риелтор.


Вариантов квартир, которые владельцы пометили бы как готовые к аренде в новогоднюю ночь, специалисты N1.RU не обнаружили. Средняя стоимость аренды при этом составляет 1,7 тысячи рублей в сутки.


Серьёзный спад стоимости новогодней аренды коттеджей аналитики отмечали в 2015 году: тогда снять дом на праздники стоило в среднем 27,5 тысячи рублей в сутки. Уже через год эта цена сравнялась со стоимостью путёвки в Таиланд на всю праздничную неделю.

Прочтений: 3101

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено