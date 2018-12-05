Сотни тысяч за праздник с размахом: в Новосибирске выставили в аренду новогодние коттеджи
Праздничная цена аренды оказалась в разы выше обычной
Аналитики N1.RU заметили отметки о сдаче коттеджей в аренду в новогоднюю ночь — сейчас в Новосибирске и пригородах 11 таких предложений, при этом год назад специальных «новогодних» вариантов не было.
Самый дорогой коттедж сдают на улице Кедровой: аренда 2-этажного дома с 5 комнатами, сауной и небольшим бассейном на 31 декабря – 2 января обойдётся в 180 тысяч рублей. При этом обычная стоимость аренды варьируется от 20 до 35 тысяч рублей за сутки в зависимости от дня недели. В объявлении отмечено, что особняк вмещает 24 человека.
Рядом с парком Кольцово дом площадью 500 кв. м с банкетным залом на 50 человек со стереосистемой, цветомузыкой и новогодней ёлкой, гостиной с камином, бильярдной, джакузи, сауной и бассейном обойдётся в 150 тысяч за трое суток.
«На недвижимость посуточно, как и на подавляющее большинство других услуг в Новый год, действует повышающий коэффициент, который связан с высоким спросом на коттеджи именно в эти даты, а также желанием клиентов с размахом отметить праздник», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Дешевле всего просят за 2 дня аренды дома с террасой на улице Зелёной недалеко от границы Заельцовского района, при этом конкретного тарифа на аренду в новогоднюю ночь нет, а цена варьируется от 4999 рублей в воскресенье–четверг до 9999 рублей в пятницу и
Вариантов квартир, которые владельцы пометили бы как готовые к аренде в новогоднюю ночь, специалисты N1.RU не обнаружили. Средняя стоимость аренды при этом составляет 1,7 тысячи рублей в сутки.
Серьёзный спад стоимости новогодней аренды коттеджей аналитики отмечали в 2015 году: тогда снять дом на праздники стоило в среднем 27,5 тысячи рублей в сутки. Уже через год эта цена сравнялась со стоимостью путёвки в Таиланд на всю праздничную неделю.
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Лиза Пичугина
Фото N1.RU