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Четырёх человек увезли в больницу после аварии с «Тойотой» и «Хондой» на трассе

В ДТП сошлись Toyota Sprinter и Honda Partner

На месте аварии работают автоинспекторы
На месте аварии работают автоинспекторы


Вечером во вторник, 4 декабря, на Ордынской трассе в Новосибирской области столкнулись Toyota Sprinter и Honda Partner: в больницу увезли четырёх пострадавших.


Авария случилась в 19:40 в Кочковском районе, на 223-м километре трассы К-17р, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции пояснили, что обстоятельства столкновения ещё выясняются. По предварительной информации, водитель «Тойоты Спринтер» ехал со стороны Новосибирска в направлении посёлка Краснозерское, а «Хонда Партнёр» выезжала с прилегающей территории.


«По предварительным данным, <...> пострадали четыре человека: три из "Тойоты", один из "Хонды". Все они госпитализированы. Характер травм пока неизвестен», — сообщили в пресс-службе, добавив, что на месте работают сотрудники ГИБДД.


Ещё одна авария с пострадавшими случилась в Новосибирской области сегодня днём: в ДТП на Чуйском тракте под Искитимом попали четыре машины. Травмы в аварии получили шесть человек.

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