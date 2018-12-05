проблема

Бассейн на крыше: дом в Академгородке залило талой водой — капитальный ремонт отложили на 20 лет

Причину такого решения власти жильцам не объяснили

Из-за потёков на фасаде и над окнами квартир образуются лёд и сосульки
Из-за потёков на фасаде и над окнами квартир образуются лёд и сосульки


5-этажный дом на улице Солнечногорской, 15 в Советском районе Новосибирска в морозы заливает талой водой — крышу признали непригодной к эксплуатации, но капремонт официально запланирован только на 2038 год.


«У нас больше четверти квартир дома затапливает водой, которая тает на крыше, — рассказал корреспонденту НГС житель дома Артур Гутман. — В этом году протечки у нас уже до 2-го этажа, и это только начало зимы».


Снег на крыше тает, и под ним образуются огромные лужи, которые протекают в квартиры
Снег на крыше тает, и под ним образуются огромные лужи, которые протекают в квартиры


Дом на Солнечногорской, 15 построен сравнительно недавно — в 1996 году. Но он был долгостроем и достраивался хозспособом. Крыша изначально была построена с нарушениями: как объяснил председатель совета дома Александр Степанов, там либо отсутствовал, либо был плохой утеплитель, из-за чего верхний этаж фактически отапливает плоскую крышу, и снег тает, образуя «бассейн».


По словам Степанова, полтора года назад крышу дома поставили в план на капремонт на 2025 год, но сейчас, по данным Степанова, срок сдвинулся на 2038 год, и до этого времени дом «не доживёт».


«Ситуация резко ухудшилась в этом году, и мы понимаем, что если этот год мы можем как-то дожить, то следующий точно нет, весь дом будет течь. И это не просто вода: в квартирах заводится грибок, плесень, которые несут угрозу жизни и здоровью», — переживает Артур Гутман.


По словам местных жителей, протечки по стоякам доходят до 2-го этажа
По словам местных жителей, протечки по стоякам доходят до 2-го этажа


Как объяснил Степанов, отремонтировать кровлю невозможно — нужно проводить реконструкцию и надстраивать двускатную кровлю над существующей плоской.


«Реконструкция будет стоить 3,2 миллиона рублей — это огромные деньги. А у нас по капремонту накоплено 650 тысяч рублей», — заметил он.


В конце прошлого года на основании независимой экспертизы, которая признала крышу непригодной, обслуживающая дом управляющая компания ФГУП «ЖКХ ННЦ» подала в Министерство ЖКХ и энергетики заявку на перенос сроков капремонта, но получила отказ.


На стенах растут грибок и плесень — жители опасаются за своё здоровье
На стенах растут грибок и плесень — жители опасаются за своё здоровье


По информации председателя совета дома, УК готовит письмо в министерство при поддержке депутатов от Советского района, но получить комментарий компании коррепонденту НГС не удалось: как сообщили в компании, её директор находится в командировке, а заместителя не оказалось на рабочем месте.


В ответе на запрос Александра Степанова (копия имеется в распоряжении редакции НГС) причины отказа не указаны — ведомство ссылается на предложения по очерёдности проведения капремонта от департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, который не включил дом в план ближайших лет. Корреспондент НГС направила запросы в мэрию и правительство области с просьбой прокомментировать решение властей.


В ноябре НГС рассказывал о том, как рабочие начали капитальный ремонт дома в тихом центре, но бросили его с полуразобранной крышей. В тот же день рабочие вернулись, но завершить ремонт уже не успевают.

Прочтений: 5988

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (89)89
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено