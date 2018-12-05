Бассейн на крыше: дом в Академгородке залило талой водой — капитальный ремонт отложили на 20 лет

Из-за потёков на фасаде и над окнами квартир образуются лёд и сосульки





5-этажный дом на улице Солнечногорской, 15 в Советском районе Новосибирска в морозы заливает талой водой — крышу признали непригодной к эксплуатации, но капремонт официально запланирован только на 2038 год.







«У нас больше четверти квартир дома затапливает водой, которая тает на крыше, — рассказал корреспонденту НГС житель дома Артур Гутман. — В этом году протечки у нас уже до 2-го этажа, и это только начало зимы».







Снег на крыше тает, и под ним образуются огромные лужи, которые протекают в квартиры





Дом на Солнечногорской, 15 построен сравнительно недавно — в 1996 году. Но он был долгостроем и достраивался хозспособом. Крыша изначально была построена с нарушениями: как объяснил председатель совета дома Александр Степанов, там либо отсутствовал, либо был плохой утеплитель, из-за чего верхний этаж фактически отапливает плоскую крышу, и снег тает, образуя «бассейн».







По словам Степанова, полтора года назад крышу дома поставили в план на капремонт на 2025 год, но сейчас, по данным Степанова, срок сдвинулся на 2038 год, и до этого времени дом «не доживёт».







«Ситуация резко ухудшилась в этом году, и мы понимаем, что если этот год мы можем как-то дожить, то следующий точно нет, весь дом будет течь. И это не просто вода: в квартирах заводится грибок, плесень, которые несут угрозу жизни и здоровью», — переживает Артур Гутман.







По словам местных жителей, протечки по стоякам доходят до 2-го этажа





Как объяснил Степанов, отремонтировать кровлю невозможно — нужно проводить реконструкцию и надстраивать двускатную кровлю над существующей плоской.







«Реконструкция будет стоить 3,2 миллиона рублей — это огромные деньги. А у нас по капремонту накоплено 650 тысяч рублей», — заметил он.







В конце прошлого года на основании независимой экспертизы, которая признала крышу непригодной, обслуживающая дом управляющая компания ФГУП «ЖКХ ННЦ» подала в Министерство ЖКХ и энергетики заявку на перенос сроков капремонта, но получила отказ.







На стенах растут грибок и плесень — жители опасаются за своё здоровье





По информации председателя совета дома, УК готовит письмо в министерство при поддержке депутатов от Советского района, но получить комментарий компании коррепонденту НГС не удалось: как сообщили в компании, её директор находится в командировке, а заместителя не оказалось на рабочем месте.







В ответе на запрос Александра Степанова (копия имеется в распоряжении редакции НГС) причины отказа не указаны — ведомство ссылается на предложения по очерёдности проведения капремонта от департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, который не включил дом в план ближайших лет. Корреспондент НГС направила запросы в мэрию и правительство области с просьбой прокомментировать решение властей.







В ноябре НГС рассказывал о том, как рабочие начали капитальный ремонт дома в тихом центре, но бросили его с полуразобранной крышей. В тот же день рабочие вернулись, но завершить ремонт уже не успевают.

