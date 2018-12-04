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Официально: аэропорту Толмачёво присвоено имя Александра Покрышкина

Этот вариант выбрало большинство проголосовавших

В голосовании за имя новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек
В голосовании за имя новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек


Сегодня на канале «Россия-1» были объявлены победители конкурса «Великие имена России». По результатам народного голосования новосибирский аэропорт получил имя маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. 


«Аэропорт города Новосибирска решено назвать в честь героического советского лётчика Александра Покрышкина», — сообщили во время прямой трансляции.


По результатам предварительного голосования, за имя Александра Покрышкина проголосовали 75% опрошенных, за кандидатуру Валерия Чкалова — 16%, за Евгения Мешалкина — 8%.


НГС запустил опрос «Чьё имя достойно аэропорта?» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». За маршала Покрышкина проголосовали 46,8% опрошенных, за Валерия Чкалова — 5,84%, за Евгения Мешалкина — 1,44%. Остальные 46,64% участников опроса выбрали вариант «Оставьте аэропорт в покое!».


Проект «Великие имена России» стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.

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