Официально: аэропорту Толмачёво присвоено имя Александра Покрышкина
Этот вариант выбрало большинство проголосовавших
Сегодня на канале «Россия-1» были объявлены победители конкурса «Великие имена России». По результатам народного голосования новосибирский аэропорт получил имя маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.
«Аэропорт города Новосибирска решено назвать в честь героического советского лётчика Александра Покрышкина», — сообщили во время прямой трансляции.
По результатам предварительного голосования, за имя Александра Покрышкина проголосовали 75% опрошенных, за кандидатуру Валерия Чкалова — 16%, за Евгения Мешалкина — 8%.
НГС запустил опрос «Чьё имя достойно аэропорта?» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». За маршала Покрышкина проголосовали 46,8% опрошенных, за Валерия Чкалова — 5,84%, за Евгения Мешалкина — 1,44%. Остальные 46,64% участников опроса выбрали вариант «Оставьте аэропорт в покое!».
Проект «Великие имена России» стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова