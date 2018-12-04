Расстаться всё же нам пришлось: в Новосибирской области на каждые 100 браков приходится 64 развода

С начала года в регионе распалось больше 9 тысяч семей

Ситуация с соотношением браков и разводов в Новосибирской области оказалась благополучнее, чем в Алтайском и Красноярском краях





За первые три квартала 2018 года в Новосибирской области развелись больше 9 тысяч пар, а поженились гораздо больше.







К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сопоставившие число браков и разводов за девять месяцев.







«Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в январе — сентябре 2018 года было зарегистрировано 15,4 тысячи браков и 9,9 тысячи разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 64 развода», — сообщили в Новосибирскстате.







Из соседних регионов менее благополучно обстоит ситуация в Алтайском крае — там на каждые 100 браков приходится 68 разводов. Также чаще, чем новосибирцы, разводятся жители Кемеровской области (66 разводов на 100 браков), Красноярского края и Хакасии (65 разводов на 100 браков). Наиболее благоприятное в Сибири соотношение созданных и распавшихся семей сложилось в Республике Тыва, где на каждую сотню браков приходится 33 развода.





Ранее в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области рассказывали, что за девять месяцев 2018 года в регионе поженились 108 несовершеннолетних. Семьи создали 93 девушки и 15 юношей в возрасте до 18 лет.