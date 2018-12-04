АВТОВАЗ отзывает «Лады»: в них могут взорваться подушки безопасности

LADA Kalina, Granta и Priora грозят внезапным срабатыванием подушек безопасности

LADA Granta
LADA Granta


АВТОВАЗ объявил отзывную кампанию по моделям LADA Kalina, Granta и Priora, связанную с проблемами нештатного срабатывания подушек безопасности. 


По данным Росстандарта, отзыв коснется 1716 автомобилей. В них обнаружена неисправность, заключающаяся в «несоответствии комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя». Это значит, что подушка безопасности может сработать непроизвольно, особенно в условиях высоких температур. Устранить неисправность можно в любом дилерском центре.


«Занимаются такими случаями инженер по гарантии и начальник сервисной станции. "Калину" и "Приору" с производства сняли, выпускается только "Гранта"», — уточнил Илья Золотухин, руководитель отдела продаж компании «Азия Авто» (официальный дилер LADA в Новосибирске). 


Устранение неисправности дилерские центры производят бесплатно для владельцев автомобилей. Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта по VIN-номеру. Известно, что АВТОВАЗ оснащает свои машины подушками безопасности японской компании Takata, по которым уже было проведено множество отзывных кампаний различными автопроизводителями. 


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