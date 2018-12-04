Новосибирцы стали чаще гибнуть в ДТП на плохих дорогах

С начала года из-за дорожных условий в Новосибирске случилось больше восьми сотен аварий





В Новосибирске стало меньше аварий из-за неправильного содержания дорог.







«За 11 месяцев 2018 года в Новосибирске зарегистрировано 867 ДТП, где сопутствующим фактором явились дорожные условия, за аналогичный период прошлого года — 993», — сообщили в мэрии со ссылкой на данные городской Госавтоинспекции.







Таким образом, за год количество ДТП, связанных с дорожными условиями, уменьшилось на 12,7%. Но несмотря на снижение показателя в целом по городу, в трёх районах количество таких аварий всё-таки пошло в рост, следует из приведённой статистики. Это Кировский район, где число ДТП из-за неправильного содержания дорог увеличилось с 102 до 129 случаев, а также Первомайский и Советский районы города: увеличение с 54 до 58 случаев и с 61 до 62 случаев соответственно.







В целом по Новосибирску число погибших в таких авариях выросло на 14,7% по сравнению с январём–ноябрём 2017 года — с 34 до 39 человек. При этом травмированных стало на 12,1% меньше — 1068 вместо 1215.







По данным автоинспекции, в целом на долю аварий, связанных с дорожными условиями, приходится 66,2% от общего количества ДТП в городе.







В середине ноября на улице Даргомыжского в Заельцовском районе на крышу перевернулась Honda CR-V — очевидцы рассказывали, что на этом участке дороги была глубокая колея.

