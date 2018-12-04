Грузовик на ходу потерял бетонные плиты на дороге в Ленинском районе
На проезжую часть выпали две плиты
Вечером 4 декабря в Ленинском районе Новосибирска грузовик потерял на повороте две бетонные плиты.
«На Связистов, 158 потерял плиты, мог и придавить кого», — рассказал читатель, который прислал в редакцию фотографии с места происшествия.
Очевидец добавил, что плиты скатились на проезжую часть, когда грузовик поворачивал.
В конце ноября по трассе в Новосибирской области рассыпался другой груз — коробки с бытовой техникой выпали из фуры, которая попала в аварию.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС (1–2), скриншот 2gis.ru (3)