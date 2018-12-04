Грузовик на ходу потерял бетонные плиты на дороге в Ленинском районе

На проезжую часть выпали две плиты

С грузовика скатились две плиты на повороте
С грузовика скатились две плиты на повороте


Вечером 4 декабря в Ленинском районе Новосибирска грузовик потерял на повороте две бетонные плиты.


«На Связистов, 158 потерял плиты, мог и придавить кого», — рассказал читатель, который прислал в редакцию фотографии с места происшествия.


Очевидец добавил, что плиты скатились на проезжую часть, когда грузовик поворачивал.


Плиты перегородили полосу двухполосной дороги
Плиты перегородили полосу двухполосной дороги


Происшествие случилось во внутриквартальном проезде около улицы Связистов
Происшествие случилось во внутриквартальном проезде около улицы Связистов


В конце ноября по трассе в Новосибирской области рассыпался другой груз — коробки с бытовой техникой выпали из фуры, которая попала в аварию.

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