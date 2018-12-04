Видео: гол хоккеиста «Сибири» попал в рейтинг лучших за неделю
Шэйн Принс отличился в матче против хабаровского «Амура»
Континентальная хоккейная лига составила топ-10 голов за прошедшую игровую неделю — в рейтинге на 8-м месте оказалась шайба игрока «Сибири» Шэйна Принса.
Этот гол Принс забил 26 ноября в гостевом матче против хабаровского «Амура» — игрок Сибири сравнял счёт на 13-й минуте, он стал 1:1.
Шейн Принс — 26-летний американский легионер, он перешёл в новосибирскую команду в конце ноября.
21 ноября силовой приём хоккеиста новосибирской «Сибири» Владислава Наумова попал в топ-10 за неделю.
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Елена Громкова
Видео и скриншот video.khl.ru