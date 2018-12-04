«Водитель "Ниссана" в тяжёлом состоянии»: в ГИБДД рассказали подробности аварии на алтайской трассе

В ДТП под Искитимом сошлись четыре легковые машины

В аварии пострадали шесть человек из «Ниссана» и «Тойоты Камри»





В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали подробности массовой аварии на Чуйском тракте под Искитимом, в которой пострадали шесть человек.







ДТП с участием четырёх машин случилось в 14:40 на 50-м километре трассы Р256 в районе села Лебедёвка.







Как сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, легковой «Ниссан» ехал со стороны Новосибирска в направлении Черепаново. Во время движения он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и поочерёдно столкнулся с двумя встречными «Тойотами Камри».







«Потом возвращается на свою полосу и совершает столкновение с ещё одной "Тойотой" — "Марк 2", <…> которая с ним попутно первоначально двигалась», — описал аварию Константин Шкабарня.







По его данным, в ДТП пострадали шесть человек из «Ниссана» и «Тойоты Камри», которая попала под удар первой. В числе пострадавших оказались и оба водителя, их увезли в больницу. Также травмы получили четверо пассажиров — три мужчины и женщина.





«Все взрослые, детей пострадавших нет», — уточнил инспектор отделения пропаганды.







Информацией о том, какие именно травмы получили участники ДТП, в автоинспекции не располагают. «Но водитель "Ниссана" в тяжёлом состоянии», — добавил Константин Шкабарня.





ДТП началось с того, что водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу





Из-за ДТП проезд по трассе был затруднён — сейчас ситуация нормализовалась.







«На месте работают сотрудники ГИБДД и организовывают движение. На данный момент уже лучше стала ситуация, сейчас уже транспортные средства убрали с проезжей части. Сейчас их погрузят на эвакуатор и увезут — те, что не могут самостоятельно двигаться», — сообщил Константин Шкабарня.





В аварии сошлись четыре машины



