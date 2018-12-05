Новосибирские ветеринары научили ходить собаку без лап

После операции Рута на удивление врачей быстро пошла на поправку





Новосибирские ветеринары научили ходить собаку, которая потеряла все четыре лапы после обморожения.





В феврале этого года аляскинского маламута нашли на трассе недалеко от города Мирный в Якутии. С помощью волонтёров замерзшую собаку удалось не только доставить в новосибирскую ветеринарную клинику «Ноев ковчег», но и собрать около 200 тысяч рублей на лечение.





«По характеру травм специалисты клиники выдвинули вероятную версию случившегося: животное связали в области нижних суставов всех конечностей и тащили волоком за хвост, куда и зачем — никто не знает», — рассказала корреспонденту НГС владелица зооветеринарного центра «Ноев ковчег» Наталья Паскаль.





В результате Рута — так питомца назвали еще в Якутии — обморозила конечности и хвост, их пришлось частично ампутировать. Врачи отмечают, что, несмотря на пережитое, послеоперационный период у Руты прошел без осложнений. Но так как собака не могла передвигаться, ветеринары помогли ей избежать атрофии.





Маламут из Якутии после лечения радуется жизни, как любой домашний питомец





«Через 6 месяцев после операции наша красавица начала делать первые попытки самостоятельного передвижения, отталкиваться от пола культями задних лап, затем передних, потом начала сидеть, а чуть позже удивила всех первыми шагами!» — рассказала Наталья Паскаль.







Врачам пришлось отказаться от протезирования — была опасность осложнений. К тому же Рута научилась передвигаться самостоятельно без каких-либо проблем.







Специалисты клиники решили оставить собаку у себя. По словам Паскаль, Рута — обаятельная, позитивная и здоровая собака, которая любит компанию.







Недавно НГС рассказывал о другом спасении замёрзшего домашнего животного: ветеринарам удалось вывести из комы кошку, которая долгое время провела на улице.



