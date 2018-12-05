Новосибирские ветеринары научили ходить собаку без лап

Аляскинского маламута Руту бросили замерзать на трассе в Якутии

После операции Рута на удивление врачей быстро пошла на поправку
После операции Рута на удивление врачей быстро пошла на поправку


Новосибирские ветеринары научили ходить собаку, которая потеряла все четыре лапы после обморожения. 


В феврале этого года аляскинского маламута нашли на трассе недалеко от города Мирный в Якутии. С помощью волонтёров замерзшую собаку удалось не только доставить в новосибирскую ветеринарную клинику «Ноев ковчег», но и собрать около 200 тысяч рублей на лечение.


«По характеру травм специалисты клиники выдвинули вероятную версию случившегося: животное связали в области нижних суставов всех конечностей и тащили волоком за хвост, куда и зачем — никто не знает», — рассказала корреспонденту НГС владелица зооветеринарного центра «Ноев ковчег» Наталья Паскаль.


В результате Рута — так питомца назвали еще в Якутии — обморозила конечности и хвост, их пришлось частично ампутировать. Врачи отмечают, что, несмотря на пережитое, послеоперационный период у Руты прошел без осложнений. Но так как собака не могла передвигаться, ветеринары помогли ей избежать атрофии.


Маламут из Якутии после лечения радуется жизни, как любой домашний питомец
Маламут из Якутии после лечения радуется жизни, как любой домашний питомец


«Через 6 месяцев после операции наша красавица начала делать первые попытки самостоятельного передвижения, отталкиваться от пола культями задних лап, затем передних, потом начала сидеть, а чуть позже удивила всех первыми шагами!» — рассказала Наталья Паскаль.


Врачам пришлось отказаться от протезирования — была опасность осложнений. К тому же Рута научилась передвигаться самостоятельно без каких-либо проблем. 


Специалисты клиники решили оставить собаку у себя. По словам Паскаль, Рута — обаятельная, позитивная и здоровая собака, которая любит компанию.


Недавно НГС рассказывал о другом спасении замёрзшего домашнего животного: ветеринарам удалось вывести из комы кошку, которая долгое время провела на улице.


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