«Это стоимость одного рояля»: власти заявили, что дадут денег музыкальным школам

Директор одной из музыкальных школ пожаловался, что больше денег достаётся спорту

Министр культуры области Игорь Решетников (на фото) сообщил, что на новые инструменты и оборудование выделят 57 миллионов за 5 лет, но встретил критику со стороны руководителя музыкальной школы

Сегодня, 4 декабря, власти Новосибирской области объявили, что в течение 5 лет музыкальным школам региона дадут 57 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов и оборудования.







Об этом сообщил министр культуры Игорь Решетников на совете по культуре и искусству при губернаторе Новосибирской области.





«Для достижения показателей [национального проекта] планируется оснащение 15 детских школ искусств и наших училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в размере 57 миллионов рублей», — рассказал Игорь Решетников.





После выступления Решетникова выступил директор Новосибирской специальной музыкальной школы Александр Марченко, который заявил, что этих денег на новые инструменты недостаточно.





«Я услышал, что выделяется 15 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов <...> 15 миллионов — это стоимость одного рояля. Думаю, что дальше не надо комментировать», — сказал Александр Марченко.







По его словам, сфере культуры сильно не хватает денег. «Просто катастрофическая нехватка бюджетных ассигнований. Я ещё помню времена, когда в Новосибирске ставилась задача финансирования культуры в размере 4% от консолидированного бюджета области, а сейчас — ну где-то 0,5%», — заявил Марченко.





Он напомнил, что Новосибирск обладает уникальным художественным потенциалом. «Но, к сожалению, это никак не отражается на решении властных органов Новосибирска и Новосибирской области в целом. У меня нет возможности сравнить объемы финансирования культуры и спорта, но полагаю, что такое сравнение не будет в пользу культуры», — резюмировал Александр Марченко.





В конце ноября одна из музыкальных школ Новосибирска купила электронный орган — на нём впервые за Уралом будут учить играть школьников. Он обошёлся школе в миллион рублей.

