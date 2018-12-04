Обезьянкам в Новосибирском зоопарке дали снег — они начали его нюхать и трогать

Снег принесли из леса

Беличьи саймири немного испугались, заметив снег в своём вольере
Беличьи саймири немного испугались, заметив снег в своём вольере


Новосибирский зоопарк опубликовал видео, на котором маленькие обезьяны изучают снег.


Сотрудники зоопарка подложили снежок в вольер беличьих саймири, а после этого записали ролик. На видео в течение полутора минут обезьянки прыгают вокруг снега, трогают его и берут в лапы. Несмотря на своё любопытство, звери вели себя настороженно.


«Раз в неделю из глубины леса, прилегающего к зоопарку, в целях обогащения среды мы приносим несколько снежков в вольеры наших подопечных. Обезьяны пробуют снежок на вкус, трогают руками и наблюдают за тем, как он исчезает», — отмечается в сообщении учреждения.


Также в зоопарке рассказали, что в следующий раз снег принесут в клетки шимпанзе Филе и Люсе, а также паре орангутанов Бату и Мишель.



На прошлой неделе зоопарк публиковал видео с африканским львом Сэмом, в котором дикий хищник играл в снегах с картонной коробкой.

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