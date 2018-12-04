«Минут 40 уже стою»: массовая авария заблокировала проезд по алтайской трассе

Очевидец утверждает, что спасатели вырезают людей из машины

На месте аварии работает скорая помощь
На месте аварии работает скорая помощь


Днём во вторник, 4 декабря, на Чуйском тракте под Новосибирском случилась авария с участием четырёх машин: в полиции сообщают о шестерых пострадавших.


О ДТП, случившемся на автодороге Р256 недалеко от Искитима, в редакцию НГС сообщил читатель.


«Дорога полностью перекрыта в оба направления: абсолютно ни одна машина не едет. Минут 40 уже стою», — пояснил очевидец.


Он добавил, что на место приехали сотрудники МЧС. «Вырезают из легковой машины людей, по ходу. <…> Подогнали скорую к легковому автомобилю и грузят людей туда», — рассказал попавший в пробку читатель НГС.


По данным полиции, в ДТП попали 4 машины
По данным полиции, в ДТП попали 4 машины


Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, ДТП произошло в 49 километрах от Новосибирска — в районе села Лебедёвка. На месте работают автоинспекторы.


«Известно, что столкнулись 4 транспортных средства легковых, [по предварительным данным], 6 пострадавших. <...> Травмы какого рода [они получили], пока ещё неизвестно — чуть позже будет информация», — пояснили в пресс-службе.


На подъезде к месту аварии собралась пробка
На подъезде к месту аварии собралась пробка


По предварительной информации, пострадали шесть человек
По предварительной информации, пострадали шесть человек


Накануне автомобиль такси попал в аварию с грузовиком на плотине ГЭС: в аварии погибли таксист и его пассажирка. Позже в Госавтоинспекции рассказали, что у легковушки была изношена резина.

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