«Минут 40 уже стою»: массовая авария заблокировала проезд по алтайской трассе

На месте аварии работает скорая помощь





Днём во вторник, 4 декабря, на Чуйском тракте под Новосибирском случилась авария с участием четырёх машин: в полиции сообщают о шестерых пострадавших.







О ДТП, случившемся на автодороге Р256 недалеко от Искитима, в редакцию НГС сообщил читатель.







«Дорога полностью перекрыта в оба направления: абсолютно ни одна машина не едет. Минут 40 уже стою», — пояснил очевидец.







Он добавил, что на место приехали сотрудники МЧС. «Вырезают из легковой машины людей, по ходу. <…> Подогнали скорую к легковому автомобилю и грузят людей туда», — рассказал попавший в пробку читатель НГС.





По данным полиции, в ДТП попали 4 машины





Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, ДТП произошло в 49 километрах от Новосибирска — в районе села Лебедёвка. На месте работают автоинспекторы.





«Известно, что столкнулись 4 транспортных средства легковых, [по предварительным данным], 6 пострадавших. <...> Травмы какого рода [они получили], пока ещё неизвестно — чуть позже будет информация», — пояснили в пресс-службе.





На подъезде к месту аварии собралась пробка





По предварительной информации, пострадали шесть человек





Накануне автомобиль такси попал в аварию с грузовиком на плотине ГЭС: в аварии погибли таксист и его пассажирка. Позже в Госавтоинспекции рассказали, что у легковушки была изношена резина.