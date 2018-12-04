Новосибирец решил построить в Берлине золотой лес со стеклянной корой

Этот проект посвящён памяти архитектурному наследию, утраченному в мировых войнах XX века





Сегодня, 4 декабря, новосибирский режиссёр и художник Павел Головкин презентовал в краеведческом музее проект «Хрупкая красота» — эскиз инсталляции он подарил археологу, президенту Фонда прусского культурного наследия Герману Парцингеру, который курирует знаменитый берлинский Музейный остров, Государственную библиотеку и другие культурные учреждения крупнейшего города Германии.





Проект представляет собой лес из огромных деревьев, светящихся изнутри копиями витражей соборов, уничтоженных или повреждённых во время мировых войн XX века. Авторам хотелось бы разместить его в Германии, одна из возможных площадок — Музейный остров Берлина.





«На протяжении длинной человеческой истории любые самые значимые объекты архитектурного наследия и самые драгоценные произведения искусства могли быть уничтожены. Мы плохо представляем насколько бесконечен список утраченного. Люди XX века не стали хуже своих предшественников, но в их распоряжении оказались невиданные по своей мощи средства разрушения. К концу весны 1945 года половина Европы лежала в руинах, и Вторая мировая война стала важным поворотным моментом европейской истории, пережив который, цивилизация сумела пойти по мирному пути. Мы по-прежнему живём в мире, где красота чрезвычайно уязвима и нуждается в защите. Именно поэтому сегодня мы запускаем проект по созданию мемориальной инсталляции "Хрупкая красота", посвящённой памяти архитектурному наследию, утраченному в мировых войнах XX века», — говорится в презентации.





Этот проект Павел Головкин продвигает совместно с архитекторами Олегом Зенковым, Антоном Кабаковым и Евгением Малышкиным.





Так выглядит визуализация проекта — её представили президенту Фонда прусского культурного наследия Герману Парцингеру из Берлина





«Посетитель инсталляции должен попадать в лес из огромных светящихся деревьев. Каждое из них символизирует один из европейских соборов, уничтоженный или искалеченный во время бомбардировок. Каждое из них должно светиться изнутри копиями старинных витражей. В основе нашего проекта лежит идея красоты, которая возрождается из небытия, как деревья — из крошечных семян», — рассказал корреспонденту НГС художник и режиссёр Павел Головкин.





Композиция будет представлять собой массив из 20 деревьев высотой от 8 до 15 метров. Инженерным решением конструкций является сложная каркасная система из стержневых элементов по осям стволов и ветвей и закреплённых на них поперечных.





«Поверхность стволов деревьев мы видим образованной рёбрами каркаса, которые визуально образуют рельефный ячеистый орнамент и имитируют чешуйки коры настоящего дерева. Геометрия коры каждого дерева должна быть индивидуальна, а его элементы имитировать гармоничную природную асимметрию. Кора должна быть инкрустирована мозаикой цветного витражного стекла. Полая инженерная конструкция даст возможность разместить внутри каждого дерева внутреннее освещение. Это позволит витражам на коре деревьев светиться», — добавляет Головкин.





Павел Головкин за работой





По мнению художника, соборы всегда были доминантами и символами европейских пейзажей и европейского типа красоты, их создавали лучшие архитекторы, художники и инженеры своего времени. Изогнутые каркасы деревьев должны походить на гнутые, полурасплавленные рамы соборных окон, удерживающие вязкие, текущие от пожаров витражи.







«Сложная древняя экосистема лесов формируется веками, но может быть уничтожена за считанные минуты. Тем не менее лес всегда оставляет миру надежду. Его исчезнувшее совершенство может вновь появиться из крохотных семян. Так же, как и уничтоженный лес, культура и искусство способны перетерпеть все и возродиться из пепла», — так описывает идею её инициатор.





Эскизы инсталляции выполнены вручную





Команда, которая работает над «Хрупкой красотой», считает, что хорошей площадкой для этой инсталляции может стать Гумбольдт-форум на Музейном острове Берлина, поэтому о концепции рассказали Герману Парцингеру, который сегодня приехал в Новосибирск, а завтра получит степень почётного доктора наук в НГУ.





«Во второй половине XX века именно Германия сумела продемонстрировать человечеству, как раскаяние может менять историю. Учитывая выдающийся немецкий опыт по возрождению утраченного архитектурного наследия, а также огромные усилия страны в области развития международных гуманитарных инициатив, мы бы хотели предложить в качестве места для строительства мемориальной инсталляции один из культурных объектов Германии. Мы считаем правильным построить инсталляцию в восстановленном из руин дворце, соборе или замке», — уверены инициаторы «Хрупкой красоты».







Герман Парцингер на презентации проекта в Краеведческом музее





Команда хотела бы, чтобы в работе над инсталляцией участвовали немецкие реставраторы. Сам монумент, по их задумке, должен отсылать зрителя к конкретным архитектурным сооружениям и стать данью памяти любой погибшей красоте, при этом дарить надежду на её возвращение. И напоминать о тысячах известных и безымянных мастеров.





«Таким образом, "лес-собор" будет наделён множеством слоев важных для человечества смыслов — не только восстановление уничтоженных или забытых памятников искусства и архитектуры, но и уважение к культуре прошлого, спасение любой красоты. Искусство пока не способно победить варварство, но должно прилагать все силы, чтобы защищать прекрасное», — считает Павел Головкин.





В работе использованы витражные краски, поэтому деревья сияют на свету





В 2016 году Павел Головкин открыл в Новосибирском государственном краеведческом музее выставку световых инсталляций «Осенняя сказка Аалвэ» по мотивам произведений шведской писательницы Астрид Линдгрен.