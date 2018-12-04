Потянуло на родину: Депардье пропустил встречи с чиновниками — в это же время его видели в «Ашане»
Очевидцы публикуют фотографии с актёром в соцсетях
Сегодня днём, 4 декабря, в торговом центре «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска заметили французского актёра Жерара Депардье.
Сообщение об этом появилось в официальной группе торгового центра в соцсети «ВКонтакте».
Также фотографии с актёром публикуют новосибирцы, которые сегодня видели актёра в магазине.
Сегодня актёра ждали на открытии второй очереди тепличного комплекса «Толмачёвский» под Новосибирском, а также на заседании Совета по культуре при областном правительстве, но ни там, ни там Депардье не появился.
Накануне стало известно о том, что Депардье оформил регистрацию в Новосибирске, хотя до этого был прописан в Саранске. Его представитель Юлия Мосман пояснила НГС, что актёр намерен заняться в Сибири бизнесом, связанным с производством продуктов питания, а также культурными проектами — в его планах съёмки цикла документальных фильмов о Сибири.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото предоставлено «Сибирским Моллом» (1), instagram.com/gerasimovakristy (3)
Скриншот vk.com/clubsibmoll (2)
Видео instagram.com/svetlanavodeneeva