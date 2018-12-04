Потянуло на родину: Депардье пропустил встречи с чиновниками — в это же время его видели в «Ашане»

Очевидцы публикуют фотографии с актёром в соцсетях

Жерар Депардье встретился сегодня новосибирцам в «Ашане»
Жерар Депардье встретился сегодня новосибирцам в «Ашане»


Сегодня днём, 4 декабря, в торговом центре «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска заметили французского актёра Жерара Депардье.


Сообщение об этом появилось в официальной группе торгового центра в соцсети «ВКонтакте».


Также фотографии с актёром публикуют новосибирцы, которые сегодня видели актёра в магазине.


Потянуло на родину: Депардье пропустил встречи с чиновниками — в это же время его видели в «Ашане»




Сегодня актёра ждали на открытии второй очереди тепличного комплекса «Толмачёвский» под Новосибирском, а также на заседании Совета по культуре при областном правительстве, но ни там, ни там Депардье не появился. 


Накануне стало известно о том, что Депардье оформил регистрацию в Новосибирске, хотя до этого был прописан в Саранске. Его представитель Юлия Мосман пояснила НГС, что актёр намерен заняться в Сибири бизнесом, связанным с производством продуктов питания, а также культурными проектами — в его планах съёмки цикла документальных фильмов о Сибири.

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