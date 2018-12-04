Тут даже цветы вырастут: под Новосибирском открыли огромную теплицу за 1,8 миллиарда
Но пока тут растут тысячи тонн огурцов
Под Новосибирском открыли вторую очередь тепличного комплекса «Толмачёвский», строительство которого началось в мае этого года. На торжественной церемонии владелец теплицы Борис Горкунов рассказал, что собирается выращивать здесь не только овощи, но и цветы.
«Толмачёвский» — второй тепличный комплекс бизнесмена Бориса Горкунова. Первый, под названием «Новосибирский», был запущен здесь же ещё в 2010 году, а теперь, после двух расширений, занимает 16 га.
«Толмачёвский» тепличный комбинат начал строиться в 2014 году рядом с «Новосибирским», и в 2017 году в новой теплице производилось уже 11 тысяч тонн овощей.
Строительство второй очереди «Толмачёвского» началось в мае этого года и обошлось инвестору в 1,8 миллиарда рублей. Сейчас обе очереди «Толмачёвского» позволяют производить порядка 20 тысяч тонн овощей в год с урожайностью свыше 140 килограмм с квадратного метра. Всего же комплекс производит продукции на 2 миллиарда рублей. Как рассказал на церемонии открытия сам Борис Горкунов, сейчас годовая производительность теплиц вышла на уровень «5–6 миллиона рублей на одного работника».
По словам Бориса Горкунова, уже в будущем году должно начаться строительство третьего тепличного комплекса под названием «Обской». После того как он начнет работать, часть площадей в действующих теплицах планируется отдать под цветы, чтобы выращивать их в Сибири, «а не везти из Африки и Южной Америки».
«Новосибирский» и «Толмачёвский» вместе образуют самый крупный на сегодняшний день тепличный комплекс в Сибири. Кроме них в Новосибирске и Новосибирской области работают также крупные комплексы «Сады Гиганты» и «Емельяновский». Также в этом году в Академгородке собрала первый урожай новосибирская компания iFarm Project, которая собирается выпускать небольшие тепличные комплексы для размещения прямо в городской черте.
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Стас Соколов
Фото Густаво Зырянова (1, 2, 4), автора (3)