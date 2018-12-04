Тут даже цветы вырастут: под Новосибирском открыли огромную теплицу за 1,8 миллиарда

Сейчас на каждого сотрудника теплицы приходится продукции больше чем на 5 миллионов рублей в год





Под Новосибирском открыли вторую очередь тепличного комплекса «Толмачёвский», строительство которого началось в мае этого года. На торжественной церемонии владелец теплицы Борис Горкунов рассказал, что собирается выращивать здесь не только овощи, но и цветы.







«Толмачёвский» — второй тепличный комплекс бизнесмена Бориса Горкунова. Первый, под названием «Новосибирский», был запущен здесь же ещё в 2010 году, а теперь, после двух расширений, занимает 16 га.





«Толмачёвский» тепличный комбинат начал строиться в 2014 году рядом с «Новосибирским», и в 2017 году в новой теплице производилось уже 11 тысяч тонн овощей.







Овощи выращиваются методом так называемой гидропоники, когда все питательные вещества к ним попадают через специальный раствор





Строительство второй очереди «Толмачёвского» началось в мае этого года и обошлось инвестору в 1,8 миллиарда рублей. Сейчас обе очереди «Толмачёвского» позволяют производить порядка 20 тысяч тонн овощей в год с урожайностью свыше 140 килограмм с квадратного метра. Всего же комплекс производит продукции на 2 миллиарда рублей. Как рассказал на церемонии открытия сам Борис Горкунов, сейчас годовая производительность теплиц вышла на уровень «5–6 миллиона рублей на одного работника».







Борис Горкунов был так доволен успехами предприятия, что объявил о повышении зарплаты сотрудникам на 20%





По словам Бориса Горкунова, уже в будущем году должно начаться строительство третьего тепличного комплекса под названием «Обской». После того как он начнет работать, часть площадей в действующих теплицах планируется отдать под цветы, чтобы выращивать их в Сибири, «а не везти из Африки и Южной Америки».







Огурцы в комплексе «Толмачёвский»





«Новосибирский» и «Толмачёвский» вместе образуют самый крупный на сегодняшний день тепличный комплекс в Сибири. Кроме них в Новосибирске и Новосибирской области работают также крупные комплексы «Сады Гиганты» и «Емельяновский». Также в этом году в Академгородке собрала первый урожай новосибирская компания iFarm Project, которая собирается выпускать небольшие тепличные комплексы для размещения прямо в городской черте.

