Рубль вернули: проезд по ЕТК опять подешевеет

Скидку вернут уже в начале следующего года

При расчёте транспортной картой можно будет сэкономить 1 рубль
При расчёте транспортной картой можно будет сэкономить 1 рубль


С нового года в новосибирском транспорте вернётся скидка на проезд по ЕТК — пассажиры смогут экономить 1 рубль с каждой поездки. 


«С 1 января мы разморозим скидку в один рубль на поездки по "Единой транспортной карте" и "ЕТК-Онлайн"», — процитировали в пресс-центре мэрии начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Романа Дронова. 


Также, как уточнили в мэрии, в следующем году продолжится проект «Сетевая поездка», когда пассажиры смогут сэкономить 50% от следующей поездки. 


Скидку по транспортной карте отменили ещё в декабре прошлого года. В том же постановлении об отмене скидки мэр Анатолий Локоть распорядился погасить долги перед частными перевозчиками за проезд льготников. На тот момент, по информации пресс-центра мэрии, задолженность мэрии перед перевозчиками была около 90 млн рублей. Позже в мэрии сообщили, что скидку убрали из-за низкого тарифа, «в связи с ухудшением финансового положения муниципальных предприятий из-за высокой себестоимости перевозок пассажиров, вызванной износом подвижного состава и транспортной инфраструктуры, ростом затрат на электроэнергию, ГСМ, запчасти». 


При этом проезд в общественном транспорте подорожал с 1 декабря. Власти уверяют, что новые тарифы могли быть и выше

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