Приставы поймали должника в костюме Деда Мороза по объявлению в интернете

Судебный пристав случайно нашла должника через объявление на «Авито»





Новосибирские приставы поймали скрывавшегося должника через объявление на «Авито» — на сайте объявлений новосибирец предлагал свои услуги в роли Деда Мороза на детских мероприятиях.





По информации пресс-службы УФССП по Новосибирской области, мужчина задолжал 20 тысяч рублей за штрафы ГИБДД. Новосибирец не оплачивал долг, а на приём к приставу не пришёл.





«Судебный пристав-исполнитель в поисках Деда Мороза для своего ребенка заглянула на сайт бесплатных объявлений <…>. После того как в поисковике она ввела запрос "Дед Мороз и Снегурочка", в списке представленных организаторов детских мероприятий оказалась фотография Деда Мороза, очень похожего на того самого неуловимого неплательщика. Чтобы развеять все свои сомнения, судебный пристав договорилась о встрече с ним. <…> Встреча состоялась этим же вечером», — рассказали в пресс-службе новосибирского управления УФССП.





По информации пресс-службы ведомства, случай произошёл в конце ноября.





«Он не был в розыске, его не объявляли. Но он не являлся на приём к приставу. По месту жительства его застать не удавалось. Потом чисто случайно его нашли [на «Авито»]. В результате перспектива ареста костюма Деда Мороза, а также его средства связи iPhone7 побудили мужчину незамедлительно погасить имеющиеся у него долги», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





В конце ноября стало известно, что новосибирец пойдёт под суд за то, что напугал обнажённой шашкой судебных приставов, которые пришли выселять его из квартиры.

