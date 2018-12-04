Приставы поймали должника в костюме Деда Мороза по объявлению в интернете

Новосибирец задолжал 20 тысяч рублей за штрафы ГИБДД

Судебный пристав случайно нашла должника через объявление на «Авито»
Судебный пристав случайно нашла должника через объявление на «Авито»


Новосибирские приставы поймали скрывавшегося должника через объявление на «Авито» — на сайте объявлений новосибирец предлагал свои услуги в роли Деда Мороза на детских мероприятиях.


По информации пресс-службы УФССП по Новосибирской области, мужчина задолжал 20 тысяч рублей за штрафы ГИБДД. Новосибирец не оплачивал долг, а на приём к приставу не пришёл.


«Судебный пристав-исполнитель в поисках Деда Мороза для своего ребенка заглянула на сайт бесплатных объявлений <…>. После того как в поисковике она ввела запрос "Дед Мороз и Снегурочка", в списке представленных организаторов детских мероприятий оказалась фотография Деда Мороза, очень похожего на того самого неуловимого неплательщика. Чтобы развеять все свои сомнения, судебный пристав договорилась о встрече с ним. <…> Встреча состоялась этим же вечером», — рассказали в пресс-службе новосибирского управления УФССП.


По информации пресс-службы ведомства, случай произошёл в конце ноября.


«Он не был в розыске, его не объявляли. Но он не являлся на приём к приставу. По месту жительства его застать не удавалось. Потом чисто случайно его нашли [на «Авито»]. В результате перспектива ареста костюма Деда Мороза, а также его средства связи iPhone7 побудили мужчину незамедлительно погасить имеющиеся у него долги», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


В конце ноября стало известно, что новосибирец пойдёт под суд за то, что напугал обнажённой шашкой судебных приставов, которые пришли выселять его из квартиры.

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